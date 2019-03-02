- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de düzenlenen mitinge katıldı. Burada halka hitap eden Erdoğan, şu mesajları verdi:
"31 MART'I BEKLİYORLAR"
Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyor. Onların kim olduğunu biliyorsunuz. Rizeli bunlara fırsat verir mi? Rizeli geleceği söz konusu olduğunda mücadele safının en önünde yer alır mı?
"Cumhur İttifakı'nın karşısına bir yandan FETÖ'yü bir yandan PKK'yı, önlerine birkaç partiyi takanlara 31 Mart'ta dersini veriyor muyuz?" diyen Erdoğan, HDP'li vekillerin terör örgütü PKK ile ilgili sözlerinin yer aldığı videoyu gösterdi. Erdoğan, şöyle devam etti:
"ERBAKAN HOCA GÖRSE..."
Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Bizde Doğu Anadolu var, Akdeniz var, Ege var... 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Bunlara gönül verenlere sesleniyorum. Bay Kemal sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İYİ Parti kimlerle kol kolasın görüyor musun? Saadet Partisi.. Rahmetli Erbakan Hocamız kalksa bunlara ne derdi? Ne hallere düştük? Yatıyorlar, kalkıyorlar 'Atatürk'ün partisi' diyorlar. Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var? 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?
DOKUZ MİLYON İSTİHDAM
İşsizlik konusunda eleştirilere yanıt veren Erdoğan, "Bugüne kadar sadece hizmet siyaseti, eser siyaseti yaptık. Buna karşılık birileri hep istismar siyaseti ile kötümserlik yayarak kendilerine alan açmaya kalktı. Milletin moralini bozmak için yapmadıkları işgüzarlık kalmadı. Şimdi de işsizliği diline doladılar. Hükümetlerimiz döneminde 9 milyon istihdam ortaya çıkardık. Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Biz nüfusu artan bir ülkeyiz buna karşılık iş gücüne katılım oranı fevkalade yükseldi. Ağustos ayında birtakım ekonomik saldırılara maruz kaldık. İstihdamda daralma oldu ama onu da kontrol altına aldık" diye konuştu.
"BU ENFLASYON YAKIŞMAZ"
Enflasyon ile ilgili olarak "İnşallah enflasyon tekrar yüzde 6'lara, 7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20, 19, buralarda enflasyon yakışmaz" mesajını veren Erdoğan, şöyle devam etti: "Tanzim satışlara başladık. Bu adımın sonuçlarını gördük. Bay Kemal 'Kuyruklar var' diyor. Bay Kemal bunlar yokluk kuyrukları değil, bunlar varlık kuyrukları. 9 seçime girdin kaybettin. Şimdi onuncusuna giriyoruz, yine kaybedeceksin. Sen bir CD ile partinin başına geçtin, koltuğa yapıştın şimdi de ayrılamıyorsun."
İKİ ÖNEMLİ MÜJDE AÇIKLADI
Konuşmasında iki önemli müjdeyi de açıklayan Erdoğan, hayvancılık, kümes hayvancılığı ve seracılık yapanların tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca yeni sondaj gemisi Yavuz'un, bakım ve kontrollerinin ardından Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacağını belirtti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.