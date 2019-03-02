Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de düzenlenen mitinge katıldı. Burada halka hitap eden Erdoğan, şu mesajları verdi:

"31 MART'I BEKLİYORLAR"

Birileri gözlerini dikmiş 31 Mart gecesini bekliyor. Onların kim olduğunu biliyorsunuz. Rizeli bunlara fırsat verir mi? Rizeli geleceği söz konusu olduğunda mücadele safının en önünde yer alır mı?

"Cumhur İttifakı'nın karşısına bir yandan FETÖ'yü bir yandan PKK'yı, önlerine birkaç partiyi takanlara 31 Mart'ta dersini veriyor muyuz?" diyen Erdoğan, HDP'li vekillerin terör örgütü PKK ile ilgili sözlerinin yer aldığı videoyu gösterdi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"ERBAKAN HOCA GÖRSE..."

Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Bizde Doğu Anadolu var, Akdeniz var, Ege var... 780 bin kilometrekare ile Türkiye var. Bunlara gönül verenlere sesleniyorum. Bay Kemal sen kimlerle kol kola gezdiğini görüyor musun? Sözde İYİ Parti kimlerle kol kolasın görüyor musun? Saadet Partisi.. Rahmetli Erbakan Hocamız kalksa bunlara ne derdi? Ne hallere düştük? Yatıyorlar, kalkıyorlar 'Atatürk'ün partisi' diyorlar. Atatürk'ün partisinin bunlarla ne işi var? 31 Mart'ta bir Osmanlı tokadı vurmaya var mıyız?

DOKUZ MİLYON İSTİHDAM

İşsizlik konusunda eleştirilere yanıt veren Erdoğan, "Bugüne kadar sadece hizmet siyaseti, eser siyaseti yaptık. Buna karşılık birileri hep istismar siyaseti ile kötümserlik yayarak kendilerine alan açmaya kalktı. Milletin moralini bozmak için yapmadıkları işgüzarlık kalmadı. Şimdi de işsizliği diline doladılar. Hükümetlerimiz döneminde 9 milyon istihdam ortaya çıkardık. Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırdık. Biz nüfusu artan bir ülkeyiz buna karşılık iş gücüne katılım oranı fevkalade yükseldi. Ağustos ayında birtakım ekonomik saldırılara maruz kaldık. İstihdamda daralma oldu ama onu da kontrol altına aldık" diye konuştu.

"BU ENFLASYON YAKIŞMAZ"

Enflasyon ile ilgili olarak "İnşallah enflasyon tekrar yüzde 6'lara, 7'lere kadar düşecek. Çünkü bize böyle 20, 19, buralarda enflasyon yakışmaz" mesajını veren Erdoğan, şöyle devam etti: "Tanzim satışlara başladık. Bu adımın sonuçlarını gördük. Bay Kemal 'Kuyruklar var' diyor. Bay Kemal bunlar yokluk kuyrukları değil, bunlar varlık kuyrukları. 9 seçime girdin kaybettin. Şimdi onuncusuna giriyoruz, yine kaybedeceksin. Sen bir CD ile partinin başına geçtin, koltuğa yapıştın şimdi de ayrılamıyorsun."

İKİ ÖNEMLİ MÜJDE AÇIKLADI

Konuşmasında iki önemli müjdeyi de açıklayan Erdoğan, hayvancılık, kümes hayvancılığı ve seracılık yapanların tarımsal sulama abonesi olarak yüzde 12 indirimli elektrik kullanabileceğini bildirdi. Erdoğan ayrıca yeni sondaj gemisi Yavuz'un, bakım ve kontrollerinin ardından Akdeniz'de petrol sondaj çalışmalarına başlayacağını belirtti.