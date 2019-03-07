Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mardin'de vatandaşlara sesleniyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Bütün kavimlerin, inançların, renklerin birlikte yaşadığı Mardin'in gönlümüzde ayrı bir yeri var. Gelin Mardin'in bu geçmişini parlak bir gelecekle buluşturalım. Kardeşliğimizi en yükseğe çıkaralım.

Son 17 yılda Mardin'e 28 katrilyon liralık yatırım yaptık. Bu teröristlerin desteklediği HDP ile olmuyor. Bunlar buralarda belediye başkanlığı yapmadı mı? Kayyuma devrettikten sonra şu Mardin'in çehresi nasıl değişti biliyorsunuz değil mi? Millet bahçesini de yaptık mı? Terör örgütünün desteklemiş olduğu HDP'li belediyeler çukur kazdılar. İş makineleriyle kanal açtılar. Niçin, benim vatandaşıma hayatı zehrettiler. Yaşam hakkını elinden aldılar. Birçoğunu öldürerek onlara hayatı dar etmenin maalesef şu şehirlerde acımasız imtihanını verdik.

"ENDÜSTRİ BÖLGESİ İLAN EDİYORUZ"

Mardin'i geçtiğimiz sene 710 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Huzur ortamı sürdükçe Mardin'in otelleri konakları turistle dolup taşmaya devam edecektir. Yeter ki bu terör örgütünü şehrimize yaklaştırmayalım. Mardin'i endüstri bölgesi olarak ilan ediyoruz. Yüksek katma değerli üretim Mardin'in gücüne güç katacak.

AKŞENER'E: UTAN, UTAN

Biz ülkemizi kardeşlikle, birlikle, beraberlikle güçlendirmek istedikçe birileri bölücülüğü içimize sokmaya çalışıyor. 1984 yılından beri eylemler gerçekleştiren bir terör örgütü var. Bu örgüt başta Kürt kardeşlerim olmak üzere ülkemize ve milletimize zarar vermiştir. Askerimizin, polisimizin, korucularımızın karşısında tutunamayanlar silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamıştır.

Şimdi bir yalan uydurdular ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Artık baktılar ki tutmuyor, bu yalana başvurdular. Aynısı Meral Hanım da yapıyor. Sen ne terbiyeden muafsın. Utanmadan sıkılmadan, benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Utan, utan. Avukatlarımı da görevlendirdim. Benim Denizlili kardeşlerim nasıl hitap ettiğimi biliyor. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak.