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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da vatandaşlara sesleniyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Cumhur İttifakı günübirlik çıkar ittifakı değildir. 3-5 belediye daha fazla kazanmak için kurulmuş değil. Biz bu ittifakı sınırlarımıza dayanan terör örgütlerinin saldırıları karşısında saflarımızı sıklaştırırken kurduk.
Sen anca FETÖ'cülere sığınır, tankların arasından gidersin. Hepsi kayıtlarda kaçak yerin yok. Bu bayrağa, ezana tahammülü olmayanlarla karşı bir ittifakla seçime giriyoruz. Güya kadınlar günü için bir araya gelen bir grup Ezan-ı Muhammedîyeye terbiyesizlik ettiler.
Biz gönüller kazanmak için çalıştığımızı söylüyoruz. Onlar ise bayrağımıza ve ezanımıza saygısızlık yaparak istiklalimize istikbalimize saldırıyor. Bunların tek ittifakı ezan bayrak düşmanlığıdır. Bunlar hiç İstiklal Marşı'mızı okumamışlar. Bunlar kalpleriyle de zihinleriyle de bu vatana bağlı değiller.
Bu ülkede vatan, millet, bayrak, ezan düşmanı kim varsa hepsinin karşısında olmak bizim boynumuzun borcudur. 3-5 oy için onlara göz yumarsak ecdadımızın da çocuklarımızın da yüzüne bakamayız. 31 Mart'ta milletimiz bunlara hak ettiği dersi verecektir.
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