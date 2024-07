Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletin sandıkta verdiği mesajlara kulaklarımızı tıkamıyor, sandıkta tecelli eden iradenin rehberliğinde iç bünyemizde gerekli adımları atıyoruz. Kolaycılığa kaçmadan, bakınmadık hiçbir nokta bırakmadan bu süreci titizlikle yürütüyoruz. Selden kütük kapma telaşında olanları da çok iyi görüyoruz. Allah'ın izniyle bunları aradıkları fırsatı vermedik, vermeyeceğiz.

"FARKLI SEVİYELERDE BAYRAK DEĞİŞİMİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

Ne fitne kazanına odun taşıyanların oyununa geleceğiz ne de hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edeceğiz. Partimiz bünyesinde farklı seviyelerde bayrak değişimini gerçekleştiriyoruz. Yorulan, yıpranan, çeşitli nedenlerle görevden affını talep eden arkadaşlarımızın yerine bazı arkadaşlarımızı görevlendirdik. Millete hizmet davasının ateşten gömleğini giyen arkadaşlarımıza üstlendikleri ağır sorumluluklarda Rabbimden başarılar diliyorum.

"HİÇBİR ŞEY BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAZ"

Her gün her dem yeniden doğarak, kendimizi yenileyerek, millete olan aşkımızı, muhabbetimizi her daim büyüterek azim ve kararlılıkla yürüyoruz. Biz her işte hayır olduğuna inanan bir kadroyuz. Bu sürecin de partimiz ve hareketimiz için yeni kapıların açılmasına vesile olacağından asla şüphe duymuyoruz. Aslolan milletle gönül bağını muhafaza etmektir. Aslolan 85 milyonun umudu olmayı sürdürebilmektir. Milletimizle irtibatımızı koruduğumuz ve güçlendirdiğimiz müddetçe hiçbir şey bizi yolumuzdan alıkoyamaz.