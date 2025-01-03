Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde Necip Fazıl Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor...

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

"ÜSTAD NECİP FAZIL DAVAMIZIN ABİDE İSİMLERİNDEN BİRİYDİ"

Bizleri İstanbul'da böylesine güzel bir ruh ikliminde, bu zengin gönül bahçesinde buluşturan Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Üstadın hatırasına dört elle sarılan kardeşlerime, hocalarıma, büyüklerime yürekten teşekkür ediyorum. Şair, mütefekkir, dava ve aksiyon adamı üstad Necip Fazıl'a bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Üstad Necip Fazıl davamızın abide isimlerinden biriydi. Üstad milletimizin ruh kökü olarak gördüğü İslâm'ı bu topraklardan, bu aziz milletin hafızasından kazımaya çalışan müstevli uşaklarının karşısına komutan edasıyla dikildi. Sayısız takibe uğradı. Zindanlara, yılanlı kuyulara kapatıldı. Hakkı ve hakikati savunmaktan asla geri durmadı. Basiretli, ferasetli duruşuyla Anadolu'nun cesur evlatlarına rehberlik etti. Kitlelere yol gösterdi, mücadele ruhu aşıladı. 2023 yılında dünya defterini kapatıp, darı bekaya irtihal eden üstadımızın emaneti Mehmet Kısakürek'i aynı şekilde rahmetle anıyorum. Daha önce Necip Fazıl Ödülleri'nin tevdi ettiğimiz artık aramızda olmayan edip, sanatçı, mütefekkirlerimize de Mevla'dan rahmet niyaz ediyorum.

REKLAM "BU TOPRAKLARDA DOĞMAK, BU MİLLETE, MEDENİYETE MENSUP OLMAK BİZE ALLAH'IN HEDİYESİDİR" Bu isimler fikir ve kültür dünyamızın hacmini, zenginliğini, bereketini bizlere tekrar tekrar gösteriyor. Bu topraklar ilmin, hikmetin ve erdemin o geniş teknesinde yoğrulmuştur. Bu topraklarda doğmak, bu millete, medeniyete mensup olmak bize Allah'ın hediyesidir, ikramıdır. Bu hakikati ancak nasipli olanlar idrak edebilir. Bu bakımdan sizler yüzyıllara sari derin bir tekamülün, köklü bir birikimin, velud bir mazinin sahipleri, varisleri, temsilcilerisiniz. Fikir ve sanat eserlerinizle, örnek duruşunuzla bu emaneti hakkıyla omuzladığınız için her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Birazdan ödüllerini takdim edeceğimiz yazarlarımızı, şairlerimizi, fikir emekçilerimizi, şairlerimizi şimdiden tebrik ediyorum. Yoğun bir değerlendirme süreci neticesinde ödüle layık görülen isimleri belirleyen juri üyelerimizi de aynı şekilde kutluyorum.

"NECİP FAZIL'IN ŞİİRİ MEDENİYETİMİZE DÜŞÜLMÜŞ BİR DİP NOTTUR" Medeniyet köklerinden kopmamış, sinesinden çıktığı milletle gönül bağını kesmemiş şairler halkın ve hakikatin zamanı aşan coşkun sesleridir. Şairin yüreğinden doğan şiir millet irfanının söze, şiire, fikire dökülmüş halidir. Onlar birbirini resmen, şeklen, ruhen tanımayan insanların kalplerinde bağ kurar, yol açar, yoldaş olurlar. Bu şairler mısralarıyla milli şuuru besler, milli kimliğin inşaasına hizmet eder. Üstad tam olarak işte tam böyle bir şairdir. Necip Fazıl'ın şiiri medeniyetimize düşülmüş birer dip nottur. Merhum üstad Sultanahmet'te su terazisinde konuşma yapıyor, fakir takdim ediyor. Eliyle Ayasofya'yı göstererek 'Ayasofya bir gün açılacak, bir gün açılacak' diyordu. Allah'a hamdolsun üstad ufku böyle açık bir insandı, oradan o şekilde haykırırken takdim etmek bize nasip oldu, açmak da bu fakire nasip oldu.

"ÜSTADIN ZAMANI AŞAN ŞİİRLERİ BİZİ ANLATIR" Üstadın zamanı aşan şiirleri bizi anlatır. Davamızı, ülkümüzü anlatır. Derinlerdeki cevherimizi ortaya çıkarır. Necip Fazıl'ın şiirlerini okuyan yabancı dahi bizi ve tarihimizi net şekilde görür. Yaşadığımız acıları, çektiğimiz çileleri anlar. Necip Fazıl kendisinden sonraki nesilleri bile peşinden sürükleyen bir aksiyon adamı olabilmiştir. Üstad bentleri yıkıp atan şiirleriyle milletin yüreğine ayna tutabilmiş, bize gerçek samimi kalple seslenebilmiştir.

"BÜTÜN İNSANLIĞA MODEL TEŞKİL EDECEK BİR GENÇLİK" Üstad tek parti zihniyetinin köklerinden koparılmış gençlik projesine karşı çıkmış, kim olduğunu, nereden geldiğini, neler yapabileceğini bilen neslin yetişmesi için son nefesine kadar emek vermiştir. Gerçek hürriyeti Hakka kullukta gören bir gençlik, kökleri ezele dallara ebede uzanan bir gençlik. Dilinin, dininin, ilminin, kininin davacısı bir gençlik. Bütün insanlığa model teşkil edecek bir gençlik. Üstadın uğruna ömrünü adadığı gençlik. Kadim tarihimizinden süzülüp gelen ecdadın maneviyatını, kahramanlığını, hayalini benliğine harç etmiş, hıfzetmiş bir gençliktir. Bu gençlik ki modern zamanlarda milli benliğini, öz değerlerini koruyacak evvela kendisini sonra da milletini yüceltecek ve kızılelmaya uzanacaktır. Mesele bu. Bu yönüyle üstadın ideal gençliği bizim de idealimizdeki gençliktir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine kilitlendiğimiz bu tarihi dönemeç üstad Necip Fazıl'ın Büyük Doğu ismiyle kavramlaştırdığı hedefle aynıdır. Bugünkü klavye kahramanlarının, sosyal medya şovmenlerinin bunu anlaması elbette zordur. Okyanus ötelerinden esen rüzgarlarla yelkenleri şişirenler Necip Fazıl'ın zaman geçtikçe daha da büyüyen mirasını kavrayamazlar. Şiirleriyle milletimizin yüreğindeki korları dışarı çıkarmış, hepimizin takip ettiği, yarınlarda da takip edilecek işaret fişeklerini dönüştürmüştür. Üstadın yaktığı bu meşale bugün de yarın da yolumuzu aydınlatmaya, bize yol göstermeye devam edecektir. Mevla gençlerimiz başta olmak üzere bizleri ve milletimizin her bir ferdini bu yolda sabit kadem eylesin diyorum. Duygu ve düşünce dünyamız bizi içinde yaşadığımız toplumla bazen birleştiren bazen de farklı kılan en bariz vasfımızdır. Bir buğday tarlasındaki başaklardan bazılarının daha yüksek durduğu gibi büyük kalabalıklar arasında fikir, yazılarıyla gönül tellerimize dökülen şiirleriyle temayüz eden nice fikir, kalem erbabı çıkabiliyor.