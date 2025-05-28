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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Üçlü zirvenin kurumsallaşması gerektiğini ve birçok alanda ortak karar alma süreçlerinin zaruri olduğunu belirten Erdoğan, Hindistan-Pakistan arasındaki ateşkesin kalıcı barışa dönüşmesini umduğunu belirtti. Erdoğan, ortak projelere daha çok ilgi gösterileceğini vurguladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 13:17 Güncelleme: 28.05.2025 - 13:48
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü zirvemizin önemi kritik
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Bu iki dost ülkeyle işbirliğini geliştirmenin bir zaruret olduğunu düşünüyoruz. Üçlü işbirliğimizin kurumsallaşması için dışişleri bakanlarımız gerekli çalışmaları yürütecekler.

        Bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkelerimiz arasındaki dayanışmanın ne denli önemli olduğunu her geçen gün ortaya koyuyor.

        Hindistan ve Pakistan arasında patlak veren çatışmada, temennimiz ilan edilen ateşkesin kalıcı barışa evrilmesidir. Türkiye bu yolda yapabileceği her türlü katkıyı yapmaya hazırdır.

        30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasıyla artık bölgenin istikrar, refah, kalkınmanın odağı haline gelmesini arzuluyoruz.

        Düzenli üçlü zirveler düzenlemek suretiyle işbirliğimizi kurumsallaştıracağız. Terörle mücadele ve sınır aşan tehditlere karşı ortak duruşumuzu güçlendireceğiz. Ortak, müşterek adımlar atmayı büyüteceğiz. Kuzey-güney ulaştırma koridoru gibi projelere daha çok katkı sağlayacağız"

        "İşbirliğimiz enerji haritasını değiştirdi"

        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de, "Azerbaycan ve Türkiye'nin işbirliği sayesinde sadece bölgemizin değil geniş bir coğrafyanın enerji haritası değişti" ifadesini kullandı.

        Aliyev, Hindistan'la yaşanan gergin dönemde ilk günden Pakistan'la dayanışmayı açık şekilde beyan ettiklerini belirtti.

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