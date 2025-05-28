Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan gezisinde Azerbaycan'ın bağımsızlık günü nedeniyle düzenlenen toplantıda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şimdi burada 3 devlet, tek millet. Bu anlamlı buluşmada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bağımsızlık gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum.

Azerbaycan'ın her zaman yanında olacağız. Karabağ'daki bağımsızlık zaferi Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve bağımsız kılıyor.

Bu topraklarda yükselen her bir zafer bir milletin sesi oluyor. Bu ezgilerde Karabağ'ın hür sesi var. Bakü'de yeşeren millet iradesinin tezahürü var.

Ne mutlu ki Laçin Uluslararası Havalimanı'nı açmak yine bize nasip oldu. 30 yılın ardından esaretten kurtulan Karabağ için artık vakit başarı vaktidir. Muzaffer başkomutan Aliyev'in adını tarihe yazdıracağına inanıyoruz."

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