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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adnan Menderes'e selam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'da düzenlediği toplu açılış töreninde merhum Başbakan Adnan Menderes'i andı. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndan dönemin Milli Eğitim Bakanı Ahmet Tevfik İleri'nin torunu Ömer İleri bağlanırken ve Menderes'in İstanbul'daki anıt mezarının başında dua okundu. Erdoğan yaptığı konuşmada, "Ölüsüne bile tahammül edemedikleri Menderes'in aziz hatırasını kirletecek yüzsüzlükle onun 'Yeter, söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var. 14 Mayıs Kemal'in, bay bay Kemal olacağı gündür" dedi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adnan Menderes'e selam
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kent Meydanı'nda Aydın Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Aydın'ın bizim gönlümüzde farklı bir yeri var. Son gelişimizde sizlere rahmetli Menderes'in idamdan önce kendisini Yaslıada'ya kapatanlara hitaben yazdığı son mektubu okumuştum. Menderes'le birlikte 592 kişinin aylar boyunca bir nobranlıkla yargılandığı Yaslıada'yı Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. Bizim farklımız bu. Bu salonlarda yargılananlardan birisi de Ahmet Tevfik İleri'ydi. Önce idama mahkum edilen ardından ömür boyu hapse mahkum olan İleri cezaevinde rahatsızlanmış ve vefat etmiştir.

Darbeciler ülke yönetimini ele geçirince göreve getirilen Cemal Gürsel'in ilk işi İnönü'yü aramak oldu. Gürsel, İnönü'ye 'Emirleriniz peygamber buyruğudur' diyor. CHP budur. İnönü de Gürsel'e 'Büyük iş başardınız' diyerek mukabelede bulunuyor.

Tek parti faşistleri ve darbeciler Menderes'i devirme ve idam etmenin sevincini yaşarken hesap etmedikleri bir şey vardı. Milletimiz Menderes'i kalbinde yaşatmış, fırsatını bulduğunda onun mirasını ayağa kaldırmıştır.

"DOĞRU YOL BU"

14 Mayıs'ta bir kez daha sizlerle sandığa gidip, sandıkları patlatmaya var mıyız? Milli Mücadele'nin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920'den 14 Mayıs 1950'ye oradan Türkiye Yüzyılı'nın sembolü olacağına inandığımız 14 Mayıs 2023'e varan süreçte meyveleri alacağımız döneme giriyoruz. İşte bu doğru yol.

Ülkeyi tekrar kaos günlerine döndürmeye heveslenenlerin karşısına Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çıkıyoruz. Ölüsüne bile tahammül edemedikleri Menderes'in aziz hatırasını kirletecek yüzsüzlükle onun 'Yeter, söz milletindir' sloganına çökmeye çalışanlar var. 14 Mayıs Kemal'in, bay bay Kemal olacağı gündür.

Yine efendilerinin emriyle kurdukları masadan, yine tarihe yüz karası olarak geçecek işler yapma peşindeler. Vaatlerinin çoğu 20 yıldır yaptığımız ya da yapmakta olduğumuz işler. Kalanlar ise efendilerinden 'aferin' almak için güvensizliğin, istikrarsızlığın, çekişmenin sembolü eski Türkiye'yi hortlatma vaadinden ibarettir. Bunlar iplerinin emperyalist sömürgecilerin elinde olduğunu ikrar ediyorlar.

"MEYDAN OKUYORUM"

Hayatımızın her döneminde emperyalist sömürgecilere karşı mücadele ederek ülkemizi bu seviyeye getirdik. Yaşadığımız her felaketin ardında aynı kirli elleri, aynı kuklaları görüyoruz. Ülkemiz aleyhine yürütülen kapmayanların sebebi bu oyunları bozmuş özgür Türkiye'nin yolunu açtığımız içindir. Bir kez daha meydan okuyorum; Türkiye'nin ayağına tekrar pranga vurmayı başaramayacaksınız. Milletimizin kazanımlarını elinden almayı başaramayacaksınız. Türkiye Yüzyılı'nın inşasının önüne geçmeyi başaramayacaksınız.

Bizim tek siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bu bay bay Kemal hangi yüzle Menderes'e ait olan 'Yeter, söz milletindir' ifadesine çöküyor. Ne yüzsüzsün? Bu slogan bize aittir, sen hangi yüzle sahipleniyorsun? 14 Mayıs'ta bunlara öyle çakalım ki bir daha bellerini doğrultamasınlar."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NAZİLLİ'DE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aydın'daki konuşmasının ardından Nazilli'de vatandaşlara seslendi:

"Bugün burada Egemizin güzide merkezlerinden Nazilli'de sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. Aydın'a gelmişken, Nazilli'ye uğramadan gidilir mi? Eser ve hizmet siyasetini tercih ederek partimize katılan Belediye Başkanımızla muhteşem katılımda bir aradayız. Geldiğimiz andan itibaren yol boyu o coşkulu kalabalık da bizi de farklı bir heyecana boğdu.

Fazla bir şey kalmadı. Hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Pamuğun, incirin şehir Nazilli Milli Mücadele'de işgali de kurtuluşu da yaşamış, istiklalin kıymetini çok iyi bilen bir şehrimizdir. Bugün Adnan Menderes Üniversitemizde kullanılan, Nazilli Basma Fabrikası 1995'teki özelleştirmenin ardından adeta kaderine terk edilmişti. Cumhuriyet'in bu yadigarına biz sahip çıktık. Üniversitemizle, kim kurdu bu üniversiteyi? Bu fabrikaya sahip çıkmayanları tanıyorsunuz. Atatürk'ü istismar ederler, başka bir şey yapmazlar. Ülkenin ve milletin düşmanlarını adıyla anamaz, yaranmak için kırk takla atarlar.

Biz başta savma vaatlerle değil, geleceğe ışık tutacak programlara ihtiyaç duyuyoruz. Birileri masanın altından birbirlerini tekmelemekten bunlara fırsat bulamıyorlar. 14 Mayıs'ta sandıkta bunları gömüyor muyuz, nefesini kesiyor musunuz? Bunlar batıdan talimat alıyor, ne diyecekmiş 'Aferin' diyecekmiş. Desin, bize Ayşem, Fatmam 'Aferin' diyecek.

Cumhuriyetimizin ilk asrının en parlak 20 yılına imza atmış bir parti olarak, Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını karşılamaya hazırlanıyoruz. Ülkenin kazanımlarına düşmanlık etme hastalığı bunlarda eskiden beri mevcut. Ne yaparlarsa yapsınlar, başaramayacaklar. Nazilli bu gece onlara en güzel dersi verecek.

"MENDERES'İ İDAMA GÖNDEREN CHP ZİHNİYETİ VE YANDAŞLARIYDI"

Rahmetli Menderes'in kabrinde siz çok daha rahat uyumasına vesile olacaksınız, 14 Mayıs'ta vereceğiniz oylarla. Rahmetli Menderes'i idama götüren CHP zihniyeti ve yandaşlarıydı. Bunun hesabını sormaya hazır mıyız? Milletimiz hayranı olduğumuz o engin ferasetiyle herkesi dinler, herkesi tartar; vakti, zamanı geldiğinde kendisi ve evlatları için tavrını gösterir. 14 Mayıs işte o tarih olacak."

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