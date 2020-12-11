Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: Hesabını vereceksiniz 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Salgın tedbirleri kapsamında il kongrelerimize bir kez daha ara vermek mecburiyetinde kaldık. 19 il kongremizi gerçekleştirmiştik. Hızlı bir takvimle il kongrelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz. İl teşkilatlarımızla ilgili yürüttüğümüz değerlendirmeleri sürdürüyoruz. Partimizi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etme gayreti içindeyiz. Bu teşkilat sadece AK Parti'nin değil, Türkiye'nin de umutlarını taşıyacaktır. AK Parti'nin milletimizin gönlündeki yerini daha yükseğe çıkarmak için çok çalışacağız. İl başkanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza çok büyük görevler düşüyor.

3 hafta sonra yeni bir yıla gireceğiz. Tarih 2020'yi ilginç ve zor bir yıl olarak kayıtlara geçirecektir. Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığını, 2021'i nasıl karşıladığını rakamlara bakarak anlayamayız. Önümüzdeki fotoğrafa ferasetli ve vizyoner bir yaklaşımla bakmak gerekiyor.

"İSTİKLAL VE İSTİKBALİMİZİ HEDEF ALIYORLAR"

CHP yönetiminin başındaki zatın ve yönetimin canhıraş bir şekilde saldırdıkları konulara bir bakın. Sadece ülkemizin güvenliğini oluşturan savunma sanayindeki tavırlarına dikkat edin. İnsansız hava araçlarımıza, tank projemize, helikopter projemize saldırıyorlar. Motor projemize, gemi projemize saldırıyorlar. Akdeniz ve Karadeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerimize saldırıyorlar. Bölgemizde ve dünyada sergilediğimiz güçlü siyasi duruşa saldırıyorlar. Ülkemizin savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Bu saldırıların her biri terör örgütleri ve ülkemize husumeti saplantı haline getiren bir beşinci kol faaliyetidir. Türkiye'yi Gezi'de sokakları karıştırarak, 17/25 Aralık'ta siyasi esir alarak, PKK ive DEAŞ'la sınırımızı kuşatarak, ekonomimizi çökertmeye çalışarak ülkemizi dize getirmek isteyenler şimdi CHP'yi kullanmak istiyor. Bu saldırıların gerisinde, Türkiye düşmanı çevrelerin ve küresel silah şirketlerinin çıkarlarını savunmaktadır. Bu saldırılarının her biri istiklalimizi ve istikbalimizi hedef almaktadır.

CHP'YE SERT TEPKİ

CHP'nin başındaki zatın azgınca saldırıya geçtiği bir diğer konuda ülkemize gelen uluslararası yatırımlardır. Yatırımcılara saldırmalarının iki sebebi vardır; biri kimlikleridir. ABD'li, İngiliz, Fransız olunca ses çıkarmayıp Katarlı olunca saldırmaları ruhlarına sinmiş faşizmin işaretidir. CHP'nin başındaki zat, 'Arifiye'deki tesisi Katarlılara peşkeş çektiler' ifadesiyle gündeme getirdi. Bu kadar rahat ve ısrarlı şekilde yalan söyleyen birisi siyaset biliminin dışına çıkmıştır. Bu anlayış hastalıklı bir zihniyet haline dönmüştür. 28 Şubat sürecinde başörtüsü yüzünden kız öğrencileri okullara, işyerlerine almayanlar bunlar değil miydi? Tek parti döneminde camileri kapatan, Aşık Veysel'i Ulus'a sokmayan bunlar değil miydi? Bugün de söze gelince kadın hakları savunucusu kesilen, önlerine gelenleri tacizci, tecavüzcü diye suçlayıp kendi partilerindeki olayların üstlerini kapatan bunlar değil miydi? Bunlarda onur, haysiyet olsa insan içine çıkmaktan imtina ederler.

Yatırımcılara yönelik saldırıların ikinci sebebi çok daha alçakçadır. Yatırımcıları niyetlerinden vazgeçirmek suretiyle ülkemizin ekonomisini tümden yıkmayı hedefliyorlar. Türkiyen2in felaketi üzerinden kendilerine iktidar devşirmek için yanıp tutuşuyorlar. Ülkemizi karalayan demeçler veriyorlar. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası tartışmalarda karşı tarafta yer alarak, birlik ve beraberlik fotoğrafımızı lekelemeye çalışıyorlar. 2023 seçimlerinde sandık önüne geldiğinde milletimizin bunları düşünerek oyunu vermesini temin etmeliyiz.

YAPTIRIM İDDİALARINA YANIT

AB ve ABD ile iki tarafında asla görmezden gelemeyeceği siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz var. Bu ruha halel getirecek hiçbir adım atmadık, atmayız. Yatırımcıları daima baş üstünde tuttuk. ABD ve AB'deki yönetimlerin Türkiye düşmanı lobilerin etkisinden kurtularak objektif politikalara yönelmelerini bekliyoruz.

CHP'DEKİ TACİZ İDDİALARI

CHP yönetiminin tavrı sebebiyle, bir hususa değinmek istiyorum. Can alıcı ve can sıkıcı konu, CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasıdır. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı olayların yaşanmasından biz utanç duyuyoruz. Bu iddiaların araştırılıp, soruşturulması konusunda en küçük adım atmıyorlar. STK'ların büründüğü derin sessizlik de manidardır. Kılıçdaroğlu da parti teşkilatlarında ve belediyelerde ortaya çıkan vakalar konusunda tek kelime etmiyor. İstanbul İl Başkanı'nın iddialarının üzerini örtmesi konusunda en küçük tepki göstermiyor. CHP teşkilatlarındaki ve belediyelerindeki rezilliklerin buzdağının görünen kısmı olduğu anlaşılıyor. Derine inildikçe kim bilir neler çıkacak... Her gün yeni bir itirafla, her gün yeni bir ifşaatla, her gün yeni bir ithamla karşılaşıyoruz. CHP yönetimi bu utanç bataklığına çıkıp temizlenmek yerine başka yola başvuruyor. Seçimlerin üzerinden iki yıl sonra eski yönetimleri suçlama kampanyası başlattı. CHP'li isimler için çıt çıkarmıyorlar. Tüm iddiaların muhataplarına sesleniyorum; her tecavüzün hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz. Teşkilat ve belediyelerinizi terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz. Buradan CHP yönetimine sesleniyorum; genel merkezinden teşkilatlarına, belediyelerine kadar CHP'deki kepazeliklere bulaşmış kim varsa ipini pazara çıkaracaksınız. Yoksa bu ithamların gölgesi tüm CHP'nin üzerine çöker.