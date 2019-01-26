Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir gece ansızın gelebiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Karataş Spor Salonu'nda AK Parti Gaziantep Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, adayları tanıtırken iki ilçede MHP adayının destekleneceğini açıklayarak Cumhur İttifakı için oy çağrısında bulundu. Erdoğan, açıklamalarında Suriye ve marketlerdeki fahiş fiyatlara ilişkin önemli mesajlar verdi. İşte konuşmadan satırbaşları:

“DÜNYAYA İNSANLIK DERSİ”

Gaziantep Suriye’deki kriz karşısında gösterdiği şefkatli duruş karşısında tüm dünyaya insanlık dersi verdi. Teröristlerden arındırılan bölgelerin yeniden ayağa kaldırılması konusunda da büyük bir fedakârlık yaptı. Hem sınır ötesinden saldırılarda hem de sınır ötesindeki saldırılarda şehit olanları rahmetle yâd ediyorum. Şehitler tepesini boş bırakmayan tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Şehrin nüfusunun yüzde 20’sine ulaşan muhacirlere ensarlık yapan Gaziantepli kardeşlerimin her birine teşekkür ediyorum.

"REKOR OY BEKLİYORUM"

Gazianteplilere seslenen Erdoğan, "Önümüzdeki seçimlerde büyükşehir ve ilçelerde partimizi temsil edecek adaylarımıza muvaffakiyetler temenni ediyorum. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birlikteliğine sahip çıkacağız ve hep beraber en yükseğe çıkacağız. Sizden rekor bir oy oranı bekliyorum" mesajını verdi.

"GÖZÜMÜZ AMANOSLAR'DA"

"Gaziantep'te bugüne kadar 35 katrilyon yatırım yaptık" diyen Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Bay Kemal’e sorarsan hiçbir destek verilmiyor. Ben sana resmi rakamları veriyorum" dedi. Erdoğan, "2002 yılına kadar 116 kilometre yol yapılmıştı biz bunu 396 kilometreye ulaştırdık. Gözümüzü Amanoslara diktik. Amanos Dağlarını tünelle geçeceğimiz adımı bu yıl içinde atmayı planlıyoruz" diye konuştu. Gaziantep’teki projeleri anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Önümüzdeki dönemde sizlerden alacağımız güçle çok daha büyük projelere imza atacağız” dedi.

“HAKLARINI KORUMALIYIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'ye ilişkin şu mesajları verdi: "Sınırlarımızın ötesindeki dostlarımızın da haklarını, onurlarını korumak görevimizdir. Türkiye’nin Suriye, Irak, Kıbrıs, Balkanlar, Orta Asya politikalarını anlamak isteyenler gelip Gaziantep’e baksınlar. Biz bölüşmenin bereketine inanan bir milletiz. Çanakkale’de bir tas çorbayı nasıl bölüştüysek burada da bölüşmeye devam ediyoruz." Erdoğan, şöyle devam etti:

"BATAKLIĞI DERİNLEŞTİRMEK"

Biz burada güvenle yaşarken oradaki kardeşlerimizi zalimlerin insafına bırakamayız. Bunu kimi zaman göstere göstere yaparız, kimi zaman sessizce yaparız. Ama elimizden geleni yaparız. Bir gece ansızın gelebiliriz. Elimiz kolumuz bağlı mı duracak? Türkiye’yi uzak tutmak isteyenlerin gayreti Suriye halkının güvenliği değil, bataklığı derinleştirmek.

DEAŞ’A KARŞI SOMUT BAŞARI

‘Suriye’de ne işiniz var’ diyenlere, ‘Türkiye 1998’de Adana Mutabakatı’nı imzaladı’ deyin. Sorsanız hepsi DEAŞ ile mücadele için Suriye’de. DEAŞ ile mücadelede somut başarıları olan tek ülke Türkiye’dir. Son 2 yılda yaklaşık 8 bin DEAŞ mensubunu gözaltına aldık, bunlardan 2 bin 300'den fazlasını tutukladık. Mesele DEAŞ, Suriye ya da Irak meselesi değil. Burada derin bir oyun var. Herkesin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı var.

“BİR GECE ANSIZIN GELİRİZ"

Önceliğimiz elbette diplomasiyi kullanmak. İdlib’de ortak bir müdahaleyi Rusya ile yapmasaydık yüz binler bizim topraklarımıza gelecekti. Yaptığımız operasyon bu işi çözdü. İdlibli kendi topraklarında kaldı. Gerektiğinde askeri yöntemlerden kaçınmayacağımızı da gösterdik. Münbiç ve Fırat’ın doğusunda gerektiğinde kullanmak üzere askeri hazırlıklarımızı tamamladık. Oldu oldu, olmadı bir gece ansızın oralardayız. Bedel ödeme tehditleri yapanlara diyoruz ki, bedel öderiz ama istikbalimizden ve istiklalimizden taviz vermeyiz.

“BUNUN ADI TEFECİLİKTİR”

Marketlerdeki fiyat artışlarına değinen Erdoğan, "Belediyeler fiyatları artıranları silkelemeli. Benim vatandaşıma yüksek fiyatlarla mal satanları hesaba çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, bunu yapacağız. Bunun adı ticaret değildir. Bunun adı fırsatçılıktır. Tefeciliktir. Hatta ve hatta ülkeye ihanettir. Bazıları serbest piyasa diyor. Geç bu işi… Pazara bakıyoruz ne alemde, markete bakıyoruz ne halde. Piyasayı manipüle etmenin serbest piyasada yeri yok" diye konuştu.

GAZİANTEP ADAYLARI

Büyükşehir: Fatma Şahin

Araban: Mehmet Özdemir

İslahiye: Kemal Vural

Nizip: Mehmet Sarı

Nurdağı: Ökkeş Kavak

Şahinbey: Mehmet İhsan Tahmazoğlu

Şehitkamil: Muhammed Rıdvan Fadıloğlu

Yavuzeli: Mustafa Kemal Sakaroğlu

Oğuzeli: Mehmet Sait Kılıç (MHP)

Karkamış: Mehmet Seydi Yıldız (MHP)