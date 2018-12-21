Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri programına katıldı. Erdoğan programda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Kaymağını yedikleri bu ülkeye adeta asalak gibi yapışan elitler, Türkiye'nin kültür hayatının çoraklaşmasının da başlıca müsebbipleridir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur, tam 8 kez hapse girmiştir." diye konuştu.

Erdoğan, "Saldırılar ve hoyratlar karşısında dinleyenlerin yüreğinde abideleşen bir Necip Fazıl vardır. Gelecek nesillere üstadın hayalini kurduğu güçlü bir Türkiye'yi bu eserlerle bırakacağına inanıyorum. Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur, tam 8 kez hapse girmiştir. Gelecek nesillere üstadın hayalini kurduğu güçlü bir Türkiye'yi bu eserlerle bırakacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şiir dalında ödüle layık görülen Arif Ay'ı tebrik ediyorum." dedi."Küfür kilerinden ekmek yemektense İslam çilehanesinde aç kalmayı canına minnet gören bir Necip Fazıl vardır" ifadesini kullandı.

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