Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Adıyaman mitinginde vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

Miletin adamını, milletin partisini her seferinde bağrına basan Adıyaman. Her ilçesi, her köşesi ayrı güzel Adıyaman. Bugün sizleri yine gönülden selamlıyorum Adıyaman. Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat'ı, Tut'u selamlıyorum. Adıyaman'ın tüm ilçe, mahalle, köy hanelerindeki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Adıyaman ovasını alın terleriyle, emekleriyle bereketlendiren Adıyamanlı çiftçilerimizi selamlıyorum. Emeklilerimizi, işçilerimizi, sanayicilerimizi, hanım kardeşlerimi 2023 Türkiye'sini kendilerine emanet edeceğimiz gençlerimizi selamlıyorum.

"BU DAVAYI TÜMSEKTE KOYMADINIZ! ÖKSÜZ, YETİM BIRAKMADINIZ"

Az önce resmi rakamı aldım. Sadece meydanda 35 bin kişi var. Havaalanından gelirken bir bu kadar da yollarda var. Demek ki Adıyaman yine kararını verdi. 31 Mart akşamı inşallah yeniden bir tarih yazıyor muyuz? Birilerine rağmen yazıyor muyuz? Adıyaman'da olmaktan, siz Adıyamanlı kardeşlerimle hasret gidermekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Siz bizi mahçup etmediniz, bu davayı tümsekte koymadınız. Öksüz, garip, boynu bükük bırakmadınız. Bu kardeşime, partinize sahip çıktınız.