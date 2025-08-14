Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 3 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşma ve Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklaması nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

İHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın 'X' hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."