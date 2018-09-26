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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rahip Brunson açıklaması!

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı çarpıcı açıklamaların ardından Reuters haber ajansına verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Rahip Brunson'un ev hapsinde tutulması konusuna değinen Erdoğan, terör bağı nedeniyle yargılandığına değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de silahlşı grupların bölgeden çekilmeye başladığına, yaptırımlara, ekonomiye ve Rusya ile yapılan Soçi mutabakatı hakkında da konuştu

26.09.2018 - 08:08 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı çarpıcı açıklamaların ardından Reuters haber ajansına önemli açıklamalarda bulundu. Rahip Brunson'un ev hapsinde tutulmasına konusuna değinen Erdoğan, terör bağı nedeniyle yargılandığına değindi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"İsmini andığımız zat, terör örgütleriyle münasebetleri olduğu için tutuklanmıştır. Şu an bu tutukluluk içerisindedir. Sağlık nedeniyle yargı kendisinin eve çıkmasına izin vermiştir. 12 Ekim’de mahkemesi var. Mahkemede yargı ne karar verir bunu bilemem. Buna siyasiler de karar veremez. Benzer şeyler özellikle ABD’de olmuş durumda. Örneğin, ABD’de şu anda Türkiye’de 251 kişi, darbe girişiminde bulunan FETÖ ABD’dedir. ABD’de olan bu zat şu an yargılanmıyor. Biz dosyalarını gönderdiğimiz halde, yargılanmamakta buradaki yetkililer ne yazık ki direnmektedir. Türkiye ile ABD arasında suçluların iade anlaşması vardır. Buna rağmen burada Fethullah Gülen denen şahıs rahatlıkla bırakılabilecekken bırakılmamaktadır. Brunson şu an yargılanmaktadır. Yargılanan bir kişiye bıraktım, git demeye ne ben, ne başkaları yetkilidir. Bu yetki hakimlerindir. 12 Ekim’de mahkeme ne karar veriri bilemem. 12 Ekim gelsin göreceğiz."

TÜRKİYE’YE YAPTIRIMLAR

"Brunson olayının bizim ekonomimizle yakından uzaktan alakası yoktur. Bir ekonomik sıkıntı yaşandığında benim, 'Bu bizim şu anda teğet geçecektir' demiştim. O sıkıntıyı aştık, Türkiye ekonomik rahatlama sürecine girdi. Şu an ekonomik sıkıntı abartılacak bir sıkıntı süreci değildir. Türkiye kendi imkanlarıyla bunu aşacaktır. Bunun emareleri görülüyor. Bunun Brunson’la yakından uzaktan alakası yoktur."

 

FAİZ ARTIŞI

"Bu Merkez Bankası’nın bağımsızlığının bir ifadesidir. Faiz oranlarını buraya kadar çıkarmıştır. Bunlar Cumhurbaşkanı olarak tasarrufumda değil. Türkiye’de herkes beni bilir, yüksek faize karşı olan birisiyim. Yüksek faiz oranları girişimcinin, yatırımcının alımlarını olumsuz istikamette etkileyecektir. Finans sektörünün imkan hazırlaması gerekir ki üretim olsun, istihdam olsun, ihracat olur. Şu anki durum bir çözüm olacağı istikametinde. Merkez Bankası bu yönde karar verdi. Umarım bu karar gerçekleşir. Enflasyon da yüksek faiz de yüksek enflasyonu getirir. Umarım bunun tersi olur."

İDLİB'DE SON DURUM

"Burada, Rusya Federasyonu ile Türkiye arasındaki 10 maddelik anlaşmanın içerisinde gerek Rusya Federasyonu’nun rejimin 15-20 kilometrelik koridora sokmaması, merkezde de radikal grupların Türkiye tarafından bunu kontrol altına alması, onların çıkışını sağlaması noktasında, daha doğrusu silahlardan arındırılmış bölge haline gelmesi bizim tasarrufumuzda. Bunun için gerekli adımları atacağız. Bütün çalışmalar yürütülmektedir. İdlib halkının beklentisiydi. İdlib halkı da bu süreci huzurlu bir şekilde, dönüşün başlaması olması 50-60 bin kişi geriye dönmüş vaziyette, onların da desteğiyle bu süreç başarılacaktır."

SİLAHSIZ BÖLGE

"Ağır silahlar olarak, sınıflandırmasını Türkiye ve Rusya çalışmalarını yaptı. Sınıflandırarak gerekli çalışmalar yapılacak. Silahlu gruplar bölgeden çıkmaya başladı." 

SURİYE’DEKİ DURUM

"Yüzbinlerce insanı katleden bir insanı göremeyiz. Bizi buraya sevk eden Suriye halkının durumudur. Bunlar bizim misafirimiz. Bunlar Esad'ın zulmünden kaçtılar. Esad halen bombalarını yağdırıyor. Bu zirveler olmasaydı bunlar hala devam edecekti. Atılan adımlarla bir ufuk belirdi. Bu ufukta huzur, refah var. Bu adımları Rusya ve İran’la atıyoruz."

ALMANYA İLE İLİŞKİLER

"Bu resmi bir devlet ziyaretidir. Merkel ile bir görüşmem olacak. Ertesi gün ucu açık bir kahvaltımız olacak. Türkiye-Almanya ilişkilerini o eski sıcak dönemine taşımak istiyoruz. Türkiye’nin Almanya ile olan ilişkileri ticari hacim noktasında çok yüksekti, bunu yeniden o seviyelere çıkarmak istiyoruz. Turizm konusunda Almanya öndeydi, şu an Rusya geçmiş vaziyette. Bu ilişkileri, ikili ilişkileri görüşeceğiz. Atılması gereken adımların atılacağına inanıyorum."

DOĞALGAZ İTHALATI

"Sayın Obama döneminde de bazı durumlar söz konusu olmuştu. Biz doğalgazı alamazsak, ben halkımı neyle ısıtacağım. Şu anda ülkemin tükettiği doğalgazın yüzde 50’sini Rusya’dan geri kalanını İran’dan, Irak, Azerbaycan bazen Cezayir'den alıyoruz. Ben bunu almadığım takdirde halkımı kar kışta üşütecek miyim? Bizim amacımız halkımızın mutluluğu değil mi? Biz atacağımız adımları kendi tasarrufumuz içinde atarız. Halkımızın huzurunu, menfaatlerini gözetmekle mükellefiz."

 

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YORUMLAR 17
  • Misafir 1 dakika önce
    Bizi çekemiyorlar
  • Misafir 5 dakika önce
    Brunson'dan daha hafif suçla yargılanan Türk vatandaşları yüksek cezalar alıyorlar... 12 Ekim'de ne kadar dik duracağız göreceğiz.
  • Misafir 8 dakika önce
    Siz olduğunuz sürece bu ülkeye huzurun h’sinin bile gelmeyeceğini çok iyi öğrendik.
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