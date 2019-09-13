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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdlib'de hasssasiyetlerimiz va

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters ajansına konuştu: İdlib'de hassasiyetlerimiz var....

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters ajansına konuştu: İdlib'de hassasiyetlerimiz var....

"S-400 NİSAN'A KADAR MONTE EDİLECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, "S-400 en geç Nisan ayına kadar monte edilmiş olacak" dedi. 

"NASIL S-400 ALDIYSAK SİZDEN DE PATRİOT ALABİLİRİZ"

Yaklaşık 1 hafta gibi bir süreç oldu. Ben tabii kendisine daha önce şu teklifi yaptım, her ne kadar biz 100'lük paket S-400 alıyorsak, sizden de belli bir miktarı Patriot olarak alabiliriz. Yalnız S-400'deki şartları sizde de görmemiz lazım. 'Ciddi mi diyorsun' dedi. Evet dedim, Patriotu alabiliriz. Amerika'ya geldiğimde etraflıca görüşebiliriz dedim. Türkiye böyle bir yapıyı da  kaldırır.

Ayrıntılar geliyor...

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