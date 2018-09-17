Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüşmesi başladı.

LİDERLERİN SOÇİ ZİRVESİ'NDEN İLK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'den Putin ile görüşmesine dair ilk mesajı, "Kısa süre içerisinde gerek Soçi’de gerekse diğer yerlerde -İstanbul, Tahran- bir araya gelişlerimiz oldu. Siyasi, askeri, ekonomik, birçok konuklarda fikri alışverişlerimiz birbirimizi güçlendirecek boyuttadır. Özellikle bölgesel konulardaki dayanışmamız bölgeye de umut verici. Şu anda sadece bölgenin değil dünyanın gözü bugün Soçi’de. Soçi’den çıkacak açıklama inanıyorum ki bölgede çok daha farklı bir umut olacaktır” açıklamasını yaptı.

Putin'in Soçi'den ilk mesajı ise, "Erdoğan ile görüşeceğimiz çok konu var, bazıları komplike konular. Bu konuları gözden geçireceğiz ve çözüm yollarınız arayacağız. Türkiye ile ilişkilerimiz pozitif şekilde gelişiyor, ticari olarak oldukça yoğun tempoda büyüyor. Bölge güvenliği açısından ilişkilerimiz gelişiyor. " oldu.

ERDOĞAN GENİŞ BİR HEYETLE SOÇİ'YE GİTTİ

Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Soçi Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Soçi Belediye Başkanı Anatoli Pakhomov, Rusya Dışişleri Bakanlığı protokol yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Soçi'ye geldi.

Erdoğan ve Putin görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin siyaset, ekonomi ve enerji gündeminde yer alan konuları ele alacak, "Suriye" başta olmak üzere bazı bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

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