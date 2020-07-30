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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Al Sani ile görüştü

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

recep tayyip erdoğan
HABERTURK.COM / AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Al Sani, görüşmede, karşılıklı olarak Kurban Bayramı tebriğinde bulundu.

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