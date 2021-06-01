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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Sayın Başbakanla bugün ülkelerimiz arasındaki konuları ikili anlamda ele alma fırsatını bulduk, ardından da heyetlerarası değerlendirmemizi gerçekleştirdik.

"TÜRKİYE, GÜRCİSTAN'IN EN BÜYÜK TİCARİ ORTAĞI"

Türkiye son 14 yıldır Gürcistan'ın en büyük ticari ortağıdır. Ticaret hacmimizde 2020 biraz daralma olsa da hedefimizi şimdi 3 milyar dolara ulaşma olarak belirledik ve buna göre de çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Serbest Ticaret Anlaşmamızın kapsamımızın genişletilmesi amacıyla müzakerelerimizi sürdürüyoruz. Ticaretimizi kolaylaştıracak ve gümrük işlemlerini hızlandıracak düzenlemeler üzerinde de ayrıca çalışma kararlılığındayız.

Enerji alanındakiler başta olmak üzere Türk şirketlerinin Gürcistan'da yaklaşık 213 milyon dolar değerinde yatırımları bulunuyor.

"BÜYÜK PROJELERE İMZA ATTIK"

Komşumuz Gürcistan'la bölgemizin çehresini değiştiren büyük projelere imza attık. Enerji güvenliği konusunda stratejik önemi haiz Güney Gaz koridorunu oluşturduk. Bağlantı mekanizmalarının ve kombine ulaştırma koridorlarının geliştirilmesi bölgesel kalkınma açısından çok çok önemlidir.

Bu kapsamda Türkiye üzerinden Kafkasya ve Orta Asya'yı aşarak Çin'e kadar Hazar geçişli doğu batı ortak koridor gelişimini hayata geçirdik. Demir İpek Yolu güzergâhının da parçası olan Bakü-Tiflis-Kars ihracat trenlerimiz Rusya ve Çin'e sefer düzenliyor.

Marmaray'la Avrupa'ya bağlayarak ticari potansiyelini arttırdığımız tren hattının daha iyi çalışması için görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Başbakanla FETÖ başta olmak üzere terör konusundaki mutabakatımızı da ele aldık.

"GÜRCİSTAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜN DESTEKÇİSİYİZ"

Türkiye olarak Gürcistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesile ile vurguluyoruz. Abhazya ve Güney Osetya ihtilaflarının Gürcistan'ın toprak bütünlüğü içinde barışçıl yöntemlerle çözülmesi arzusunu bu vesile ile tekrarlamak isterim.

Komşumuzun Avrupa Atlantik yapılarıyla bütünleşme hedefine desteğimiz tamdır. Sayın Başbakanla bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk.

Türkiye Gürcistan'ı bölgesel işbirliğinin anahtarı olarak görüyor. Bölgesel sahiplenme ve kapsayıcı bölgesel işbirliği zaviyesinden müşterek çalışmalar yapabileceğimize inanıyoruz.

"AZERBAYCAN İLE ÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİMİZ ÇOK ÖNEMLİ"

Azerbaycan'la üçlü işbirliğimiz bu bakımdan önemlidir. Bunun yanında özellikle de Azerbaycan-Gürcistan-Ermenistan böyle bir üçlü veya Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan işbirliği, tüm bunlara Türkiye olarak varız.

Bu yıl içerisinde Yüksek Düzeyli Stratejik toplantımızın Dışişleri Bakanlarımızın belirleyeceği tarihte yapma kararlılığını ortaya koyduk.

Mevcut mekanizmalarımızı kararlı bir şekilde ideal bir şekilde ortaya koyarak adımlarımızı atacağız. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken ülkelerimiz için bu görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

"TÜRKİYE STRATEJİK ORTAĞIMIZ"

Gürcistan Başbakanı Garibashvili'nin konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı halkınızı ve değerli basın mensuplarını saygılarımla selamlıyorum. Bugün Ankara'da bulunmam benim için çok şeref verici. Sıcak karşılamadan, ev sahipliği için tekrardan, samimi görüşmelerimiz için teşekkürlerimi sunmak isterim.

Türkiye bizim için çok önemli dost ülkedir ayrıca stratejik ortağımızdır. Uzun yıllardır Türkiye'nin Gürcistan için bir numaralı stratejik partneri ve ayrıca ticari partneri olduğu konusunda sizin düşüncelerinize tamamen katılıyorum.

Bakü-Tiflis-Kars gibi çok boyutlu projelerimiz, bölgesel projelerimiz bulunuyor. Bugünkü görüşmenin verimli bir şekilde gerçekleştiğini söylemek isterim. Güncel konuları ele aldığımızı belirtmek isterim. Tekrardan zatı alinize ülkemize gösterdiğiniz ilgiden ötürü teşekkürlerimi sunmak isterim.

"NATO'YA ÜYE OLMAMIZDAKİ DESTEKLERİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Gürcistan'ın egemenliğini desteklediğiniz için tüm format ve düzeylerde bu desteklerinizi esirgemediğiniz için tekrar teşekkür ederiz. Ayrıca Gürcistan'ın NATO'ya üye olmada destekleriniz için teşekkür ederim. Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin toplantısıyla ilgili görüşlerinize katıldığımı söylemek isterim.

Bu üç ülkenin Gürcistan-Türkiye-Azerbaycan'ın güçlü bağlarımızın olduğu kaderdir. Güzel dostluğumuz ve işbirliğinin takdire şayan olduğunu belirtmek isterim.

Ortak gayretlerimizle ikili ve çok taraflı, üçlü formatları da gerçekleştirebilmemiz için çok güzel temellerin bulunduğunu da söylemek isterim.

TİFLİS'E DAVET

Tabii ki görüşmemiz sırasında bölgesel konuları ele aldık. Ülkemizdeki mevcut durumu, ayrıca işgal altındaki topraklarla ilgili düşünce ve yaklaşımlarımızı kendisine arz ettim. Tabii ki barışın hiçbir alternatifi bulunamaz, çatışmalar barışçı yönden çözülmelidir.

Bu iyimser yaklaşımla sözlerime son verirken tekrardan sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Sizi Tiflis'te görmek bizim çok büyük isteğimiz. Teşekkür ederiz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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