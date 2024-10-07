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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü | Dış Haberler

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan, Putin'in doğum gününü kutladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2024 - 16:58 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:22
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

        Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        İki lider ayrıca bu ayın sonunda Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak BRICS zirvesi çerçevesinde yüz yüze görüşmeler yapma konusunda anlaştıklarını da teyit etti.

        Erdoğan, 72 yaşına giren Putin'in doğum gününü tebrik etti.

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