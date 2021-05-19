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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 19.19'u gösterdiği anda gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu akşam saat 19:19'da tüm Türkiye'nin İstiklal Marşı'nı tek bir ağızdan okuması için çağrıda bulunmuştu. Saatler 19.19'u gösterdiğinde vatandaşlar pencere ve balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gençlerle birlikte tüm yurtta saat 19.19'da okunan İstiklal Marşına eşlik etti

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 19.19'u gösterdiği anda gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'nda vatandaşlara çağrıda bulunmuştu. Erdoğan, "Bu akşam saat tam 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte balkonlarımıza, kapı önlerine çıkıp yürekten gelen bir sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tüm yurtta aynı anda okunan İstiklal Marşı'na eşlik etti.

Türkiye genelinde vatandaşlar, saat 19.19'da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da tüm yurttaki İstiklal Marşı okuma etkinliğine Çankaya Köşkü'nden katılarak İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu.

Erdoğan'a, İstiklal Marşı'nın dizelerini seslendirirken gençler de eşlik etti. Marşın okunmasının ardından Erdoğan yanındaki gençlere teker teker teşekkür etti.

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