Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ve Trump'ın davetine icabet edecek | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ve Trump'ın davetine icabet edecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatını ele almak amacıyla düzenlenecek "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2025 - 20:17 Güncelleme: 12.10.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ve Trump'ın davetine icabet edecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan’ın 13 Ekim 2025’te Şarm El-Şeyh’i ziyaret edeceğini açıkladı.

        Zirvede bölgesel barış süreci, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması gibi konuların ele alınması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        Rojin'in ölümünde yeni rapor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        Nobel öncesi bilgi mi sızdırıldı?
        Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı!
        Fenerbahçe'de iki kadro dışı kararı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        Real Betis'in Amrabat için transfer planı!
        "Gazze'de anlaşma Netanyahu'ya rağmen sağlandı"
        "Gazze'de anlaşma Netanyahu'ya rağmen sağlandı"
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        Olay öncesi görüntüsü ortaya çıktı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        TFF'den Berke Özer açıklaması: İzinsiz ayrıldı
        Acı ikiye katlandı! Biri 5 biri 6 yaşında!
        Acı ikiye katlandı! Biri 5 biri 6 yaşında!
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Bakanlıktan 'kiradan stopaj' açıklaması
        Ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
        Ateşkesin üçüncü gününde Filistinlilerin dönüşü sürüyor
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        İtalya'da Kenan Yıldız övgüsü!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Sır perdesi aralandı! Tünelin duvarında mahsur kalan kişi turist çıktı!
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Schengen'de yeni dönem bugün başlıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Maktulün kimliğini tespit için kesik başı karakolda sergilediler!
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        Okullarda koronavirüs vakaları artıyor
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        “Çi börek aşa çok yaşa”
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Nemlendirici kremler cildimizi nasıl nemli tutar?
        Kışın şifa deposu
        Kışın şifa deposu