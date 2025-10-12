Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi ve Trump'ın davetine icabet edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine, Gazze'de varılan ateşkes mutabakatını ele almak amacıyla düzenlenecek "Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi"ne katılacak
Giriş: 12.10.2025 - 20:17 Güncelleme: 12.10.2025 - 20:20
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan’ın 13 Ekim 2025’te Şarm El-Şeyh’i ziyaret edeceğini açıkladı.
Zirvede bölgesel barış süreci, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve insani yardımların ulaştırılması gibi konuların ele alınması bekleniyor.
