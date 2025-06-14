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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İran-İsrail çatışması ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.06.2025 - 22:06 Güncelleme: 14.06.2025 - 22:19
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İran-İsrail çatışması ele alındı.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin İran ile İsrail arasındaki gerilimi yakından takip ettiğini, Türkiye’nin başlatılan nükleer müzakereleri, anlaşmazlığın çözümü için tek yol olarak gördüğünü ifade etti.

        Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız, ABD’nin anlaşmazlığın çözümü için nükleer müzakerelerin devam etmesi gerektiğine dair görüşünü desteklediğimizi belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin gerilimde kontrol dışı bir tırmanmanın önlenmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti."

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