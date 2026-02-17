Canlı
        Daha 11 yaşındaydı... Siirt'te menfeze giren küçük Furkan hayatını kaybetti

        Siirt'te oyun oynayan 11 yaşındaki Furkan Kurtay, kaçan topunu almak için girdiği menfezde sıkıştı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Giriş: 17.02.2026 - 12:35 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:35
        11 yaşındaydı... Menfezde boğuldu
        Siirt'in Baykan ilçesinde oyun oynarken girdiği menfezde sıkışan Furkan Kurtay (11), boğuldu.

        KAÇAN TOPUNU ALMAK İÇİN MENFEZE GİRDİ

        DHA'nın haberime göre olay, dün akşam saatlerinde Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Furkan Kurtay, dere kenarında oyun oynadığı sırada kaçan topunu çıkarmak için menfezin içine girdi.

        AİLESİ ULAŞAMAYINCA JANDARMAYA BİLDİRDİ

        Bir süre sonra çocuğa ulaşamayan ailesi, durumu jandarmaya haber verdi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Menfeze sıkıştığı belirlenen ve yaralı olarak çıkartılan küçük çocuk, ambulansla Baykan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Burada tedaviye alınan Furkan Kurtay, kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kurtay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kurtay'ın cenazesinin, Gündoğdu köyündeki aile mezarlığında toprağa verileceği belirtildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

