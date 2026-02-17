Daha 11 yaşındaydı... Siirt'te menfeze giren küçük Furkan hayatını kaybetti Siirt'te oyun oynayan 11 yaşındaki Furkan Kurtay, kaçan topunu almak için girdiği menfezde sıkıştı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

