Son dakika dehşete düşüren olay... Boş arazide çok sayıda kemik ve kafatası bulundu! - Haberler

İHA

İstanbul Avcılar'da, dün akşam saatlerinde Firüzköy Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide, insanı şoke eden bir olay yaşandı. Tarımla uğraşan bir vatandaş koyunlarını otlattığı sırada arazi üzerinde bir çuvala rastladı. Çuvalın içini açan adam gördüklerine inanamadı. Çuvalın içinde çok sayıda kemik ve kafatası olduğunu gören adam polis ekiplerine haber verdi.

KAFATASI VE KEMİKLER TESPİT EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemelerin ardından Avcılar Asayiş Büro ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerine haber verildi. Olay yeri inceleme ekibi yaptığı değerlendirmede çuvalın içinde bulunanların kafatası ve çeşitli vücut uzuvlarına ait kemik parçaları olduğunu bildirdi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmaların ardından kemikler ve kafatası incelenmek üzere Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.