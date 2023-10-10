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        MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı

        Makine Kimya Endüstrisi'nin Ankara'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda meydana gelen ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği patlamayla ilgili iddianame hazırlandı. Olayda 6 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:08
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        MKE fabrikasındaki patlamada iddianame hazırlandı
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        Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin, 6 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

        AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, fabrika müdürü Durdu Uğur Ş, fabrika müdür vekili Kuntay K, üretim mühendisi Zafer S, asit, dinamit üretim takım lideri Oktay A, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet A. ve iş güvenliği uzmanı Aynur K. sanık olarak yer aldı.

        "YANLIŞ VANA AÇILDI" İDDİASI

        Sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianameye göre, patlamanın meydana geldiği Teleks Mikser Atölyesi'nin "02" bölümünde, olaydan bir gün önce üretilen 4 kilo 800 gram jelatinit dinamit, paketleme tezgahındaki şanzıman arızası nedeniyle işlenip paketlenemedi ve depoya kaldırıldı.

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        Olay günü fazla mesaiye gelen personelce yapılması planlanan jelatinit dinamiti üretiminin iptal edilmesi üzerine, üretimde kullanılan nitrogliserinin (NGL) tahliyesi ve temizliği için dört işçi NGL tankının yanına gitti.

        İşlem sırasına göre önce su vanasının, daha sonra NGL vanasının açılması gerekirken, İbrahim Özdemir tarafından önce NGL vanası açıldı. Hatanın anlaşılması üzerine işçiler tarafından su vanası aranırken bir müddet sonra patlama meydana geldi.

        "TAHLİYE PROSEDÜRÜ YANLIŞ UYGULANDI"

        İddianamede o anlara ilişkin şu tespitlerde bulunuldu: "NGL tahliyesi/temizliği amacıyla atölyeye giren dört işçiden en kıdemlisi olan İbrahim Özdemir'in, tahliye prosedürünü, yani vanaların açılış ve uygulanış sırasını yanlış uygulaması, kamera görüntülerinde Özdemir dahil dört işçinin doğru vanayı bulamayarak vanayı arar şekildeki hal ve hareketleri dikkate alındığında çalışanların yeterli ve etkili eğitimi almadıkları kanaatine varıldığı, ayrıca şüpheli savunmaları ve tüm dosya kapsamı doğrultusunda patlamanın meydana geldiği atölyenin üretim faaliyetleriyle ilgili etkili denetim mekanizmasının bulunmadığı, yapıldığı iddia edilen denetimlerin de yalnızca kağıt üzerinden yapıldığı anlaşılmaktadır."

        Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran'da meydana gelen patlamada Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetmişti.

        Fotoğraflar: DHA

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