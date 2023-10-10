Bursa'da 4 metrelik köpek balığı! Tekneye çekemedi! Yüzdürerek getirdi!
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, balıkçı ağlarına takılan 4 metrelik köpek balığı tekneye çekilemeyince, balıkçılar tarafından yüzdürülerek iskeleye getirildi. O anlar balıkçılar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
Bursa'da, Gemlik ilçesindeki Kurşunlu İskelesi´nden Saat 06.00´da tekneyle Marmara Denizi´ne açılan balıkçıların ağlarına, köpek balığı takıldı.
KÖPEK BALIĞINI TEKNEYE ÇEKMEYE ÇALIŞTILAR
DHA'da yer alan habere göre Balıkçı Uğur Seyhan, teknedeki arkadaşları Süleyman Aydın ve Aytaç Aydın'ın yardımıyla köpek balığını tekneye çekmeye çalıştı.
O ANLAR CEP TELEFONUNDA
4 metre boyundaki köpek balığını tekneye çekemeyince yüzdürerek iskeleye getiren balıkçılar o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
"AĞ BİR ANDA AĞIRLAŞTI"
Daha önce de birçok kez ağına köpek balığı takıldığını ve 4 metrelik köpek balığını Bursa Hikmet Şahin Kent Hali´nde satışa çıkaracaklarını söyleyen balıkçı Uğur Seyhan, "Balık avına açıldığımız sırada, denize attığım ağın bir anda ağırlaştığını fark ettim.
"AĞA TAKILI BİÇİMDE GETİRDİM"
Ağı çekerken makine zorlanmaya başladı. Ağıma baktığımda, köpek balığının ağıma takıldığını fark ettim. Sonrasında köpek balığını ağ atma makinem zorlandığı için tekneye alamadım. Köpek balığını ağa takılı şekilde yüzdürerek, Kurşunlu İskelesi´ne getirdik. Aracımıza yüklediğimiz köpek balığını, yarın sabah balık haline götüreceğiz" dedi.