DEM Parti TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile fotoğraflarını paylaştı.

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi, Van Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı geçtiğimiz günlerde Edirne Cezaevi'nde ziyaret ettiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Buldan, sosyal medya hesabından Demirtaş ile çekildiği fotoğrafları paylaştı. Buldan, "Sevgili Selahattin Demirtaş’ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğrafları yeni elime ulaştı. Yapay zeka fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar" dedi.