Denizde ölü bulunmuştu! Katilin vicdan azabı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Denizde ölü bulunmuştu! Katilin vicdan azabı! - Güncel haberler
ABONE OL

Denizde ölü bulunmuştu! Katilin vicdan azabı!

Muğla'nın Datça ilçesinde, denizde cansız bedeni bulunan aşçı Fırat Koç'un (38) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Koç'u husumet nedeniyle dövüp, bıçakladıktan sonra denize atarak öldürdüğünü itiraf eden Ömer Şen (31) Konya'da jandarmaya teslim oldu

Son dakika: Denizde ölü bulunmuştu! Katilin vicdan azabı! - Güncel haberler
Denizde ölü bulunmuştu! Katilin vicdan azabı!
0:00 / 0:00
DHA

Muğla Datça'daki Palamutbükü sahilinde, dün saat 09.30 sıralarında kıyıya yakın noktada bir erkeğe ait cansız beden görenler, jandarmaya haber verdi.

EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

DHA'da yer alan habere göre ihbarla gelen ekipler tarafından denizden çıkarılan cansız bedenin, evli ve 1 çocuk babası Fırat Koç'a (38) ait olduğunu belirlendi.

AŞÇILIK YAPIYORDU

Mardin'den bir süre önce iş için Datça'ya taşındığı öğrenilen Koç'un aşçılık yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. Fırat Koç'un 20 gündür ise evine gitmediği ortaya çıktı.

CİNAYETE KURBAN GİTTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Koç'un cesedi, Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırat Koç'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Katil zanlısı &Ouml;mer Şen, jandarmaya teslim oldu.
Katil zanlısı Ömer Şen, jandarmaya teslim oldu.

KATİL JANDARMAYA TESLİM OLDU

Koç'u aralarındaki husumet nedeniyle dövüp, bıçakladıktan sonra denize atarak öldürdüğünü itiraf eden Ömer Şen (31), Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarmaya teslim oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Türkiye'den 130 üniversite dünyanın en iyileri ligine girdi
GÜNDEM Türkiye'den 130 üniversite 'dünyanın en iyileri' ...
Son dakika haberler: Marmara'da denizin ısınması müsilajı tetikleyebilir
GÜNDEM Marmara'da denizin ısınması müsilajı tetikleyebilir
İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler? 23 Nisan İSKİ planlı ve güncel su kesintileri açıklandı. İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
GÜNDEM İSKİ açıkladı: İstanbul'da su kesintisi!
Son dakika: Şanlıurfa'da 2 gencin cansız bedeni bulundu! Ölü sayısı 5 oldu
GÜNDEM Kayıp 2 gencin cansız bedenleri bulundu!
KPSS başvuru ve sınav tarihleri 2022: KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?
GÜNDEM KPSS başvuruları ne zaman?
Büyükşen cinayetinde 1 tutuklama daha
GÜNDEM Büyükşen cinayetinde 1 tutuklama daha
Son dakika haberi: 400 Türk mağdur var! 1 milyar dolarlık vurgun
GÜNDEM Çete lideri İranlı! 400 Türk mağdur var! Vurgun 1 ...
Bekçi alımı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2022 Bekçi alımı başvuru ilanı yayınlandı mı? Bekçilik koşulları neler, kimler olabilir?
GÜNDEM Bekçi alımı başvurularında son durum!
KORKUNÇ! Son dakika haberi: İstanbul'da yaşandı... Ailesinin önünde öldüresiye dövdüler!
GÜNDEM Ailesinin önünde öldüresiye dövdüler!
AUZEF Bahar Dönemi (vize) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF 2022 sonuçları açıklandı mı ve sorgulama nasıl yapılır?
GÜNDEM AUZEF sonuç açıklanma tarihi 2022!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.