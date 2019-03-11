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Denizli'nin Tırkaz Sarayköy ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk edinilen bilgilere göre bölge sakinlerinde can veya mal kalbı olmadığı belirlendi.
— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) March 11, 2019
11 MART TÜRKİYE VE ÇEVRESİNDE MEYDANA GELEN SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------2019.03.11 12:22:47 37.8878 28.7443 6.5 -.- 3.9 3.9 TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) REVIZE01 (2019.03.11 12:22:46)
2019.03.11 10:22:05 35.6740 27.4788 25.8 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.11 10:12:16 40.0947 35.2200 9.1 -.- 1.8 -.- KUSSARAY-AYDINCIK (YOZGAT) İlksel
2019.03.11 10:02:44 36.4428 32.4567 5.0 -.- 1.2 -.- SAHINLER-GAZIPASA (ANTALYA) İlksel
2019.03.11 09:33:31 36.2058 36.4492 5.0 -.- 1.9 -.- TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI REVIZE02 (2019.03.11 09:33:31)
2019.03.11 09:24:19 35.0865 25.5143 92.9 -.- 3.4 3.5 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.11 09:12:13 39.0482 27.6467 0.0 -.- 1.7 -.- CIFTLIK-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2019.03.11 08:21:26 35.8540 27.2490 12.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.11 08:17:06 35.8628 27.2305 12.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.11 04:32:56 38.8505 25.9473 7.7 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.11 03:34:02 39.7042 35.4892 8.0 -.- 1.7 -.- SARAYKENT (YOZGAT) İlksel
2019.03.11 03:32:41 36.9218 27.5943 11.6 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.11 03:25:51 35.3497 27.7972 19.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.11 03:08:20 39.1320 29.0442 6.9 -.- 1.9 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.03.11 01:55:22 38.2433 27.2978 5.4 -.- 1.6 -.- YOGURTCULAR-TORBALI (IZMIR) İlksel
2019.03.10 23:10:34 38.8015 37.9503 5.0 -.- 2.2 -.- HEKIMHAN (MALATYA) İlksel
2019.03.10 21:39:12 38.8538 25.9732 8.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.10 21:33:22 38.8317 25.9243 9.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.10 21:20:25 36.1430 27.5967 7.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.10 20:30:20 36.0185 29.2007 24.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.10 20:04:54 40.6878 35.3417 7.4 -.- 2.3 -.- BALGOZE-MERZIFON (AMASYA) İlksel
2019.03.10 19:22:43 38.8302 25.9377 5.6 -.- 3.2 3.1 EGE DENIZI İlksel
2019.03.10 19:14:10 37.2823 26.9830 9.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.10 18:43:29 38.7052 25.7697 5.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.10 17:54:05 38.2580 41.0485 5.6 -.- 2.3 -.- ALTINKUM-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.03.10 14:37:29 36.3968 28.5488 14.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.03.10 12:34:48 36.3700 28.1180 56.2 -.- 2.7 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.10 10:34:36 39.1455 37.4860 5.0 -.- 1.9 -.- YESILDERE-KANGAL (SIVAS) İlksel
2019.03.10 10:18:23 38.8037 25.6085 5.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.03.10 09:38:25 37.2595 26.8662 13.4 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.03.10 09:16:33 36.1912 31.1437 14.4 -.- 1.9 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.10 08:43:25 36.9733 27.5915 8.7 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.03.10 08:29:45 39.5707 26.4172 10.5 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.03.10 05:19:29 39.6675 28.5347 6.9 -.- 1.5 -.- UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
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