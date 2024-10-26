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        Haberler Gündem Çevre Son dakika: Denizli'de orman yangını 3'üncü gününde | Son dakika haberleri

        Denizli'de orman yangını 3'üncü gününde

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor. Alevlere, 4 helikopter 30 arazöz ve 60 personelle müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 26.10.2024 - 13:00
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        Denizli'de orman yangını 3'üncü gününde
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Başkarcı Dağı'nda çıkan orman yangını, üçüncü günde devam ediyor. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Başkarcı Dağı Künarlar mevkisinde 24 Ekim'de saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, kısa sürede yayıldı. Dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İlk gün yangına 2 uçak ve 1 helikopterle havadan müdahale edildi. Havanın kararması ile uçak ve helikopterlerin müdahalesi sonlandırıldı. Bölgenin sarp ve dik olması nedeniyle ekiplerin karadan müdahalesi zorlaştı.

        Dün de sabahtan itibaren havadan tekrar müdahaleye başlandı. 2 helikopter, 19 arasöz, su ikmal aracı ve 48 personelle alevlere müdahale edildi. Havanın kararması ile dün de havadan müdahale sona erdirildi.

        Bu sabah helikopterler tekrar çalışmaya başladı. Alevlere, 4 helikopter 30 arazöz ve 60 personelle müdahale sürüyor.

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