        Son dakika: Denizli'de emekli binbaşı evinde ölü olarak bulundu

        Denizli’de emekli binbaşı evinde ölü olarak bulundu

        13.01.2026 - 14:58 Güncelleme: 13.01.2026 - 15:21
        Denizli’de emekli binbaşı evinde ölü bulundu. Şüpheli bulunan ölümle ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

        HABER ALAMAYAN YAKINLARI ADRESİNE GELDİLER

        İHA'nın haberine göre olay, Denizli’nin Acıpayam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emekli binbaşı Hasan Şahal’dan haber alamayan yakınları adrese geldi.

        HAREKETSİZ YATARKEN BULDULAR

        Eve giren yakınları Şahal’ı hareketsiz yatarken buldular. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde emekli binbaşının hayatını kaybettiği belirlendi.

        KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

        Jandarma ekipleri tarafından evde ve çevresinde yapılan incelemelerin ardından Hasan Şahal’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

        ASKERİ TÖREN DÜZENLENECEK

        Emekli binbaşı Hasan Şahal'ın cenazesinin bugün düzenlenecek askeri törenle Akalan Yakallar Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

