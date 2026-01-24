Habertürk
        Haberler Bilgi SON DAKİKA DEPREM! 24 Ocak Cumartesi biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Balıkesir'de deprem! 24 Ocak Cumartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meydana gelen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, meydana gelen depremin büyüklüğünü, nerede, saat kaçta olduğunu yayımladığı son depremler listesi ile duyurdu. Peki, "Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" İşte 24 Ocak 2026 Cumartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 00:38 Güncelleme: 24.01.2026 - 01:00
        Balıkesir'de saat 00:24 İstanbul ve çevre illerden de hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları nedeniyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Meydana gelen son depremleri Kandilli ve AFAD son dakika olarak kendi sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan son depremler listesiyle, depremin büyüklüğü, merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgiler netlik kazanıyor. İşte 24 Ocak 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.24'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 07.49’da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Sarsıntı 13.89 kilometre derinlikte kaydedildi.

        EN SON NEREDE DEPREM OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

