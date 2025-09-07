Az önce deprem mi oldu? İşte 7 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları nedeniyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Yaşanan son depremleri Kandilli ve AFAD kendi sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan son depremler listesiyle, depremin büyüklüğü, merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgiler netlik kazanıyor. İşte 7 Eylül 2025 Pazar Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini son dakika olarak kendi sitesi üzerinden erişime sunuyor. Deprem olduğunu düşünenler, "Biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" Sorularının yanıtını arıyor. İşte 7 Eylül Pazar Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son depremler listesi...
AKDENİZ KIBRIS AÇIKLARINDA DEPREM!
Akdeniz'de, Kıbrıs açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz'de, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol Limanı açıklarında saat 01.02'deki depremin büyüklüğü 3.9 olarak açıklandı.
7 EYLÜL PAZAR SON DEPREMLER
2025-09-07 07:14:2339.2386128.064447.0ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 07:06:5639.2416729.003066.8ML1.9Simav (Kütahya)
2025-09-07 07:03:5839.2130628.147784.79ML2.1Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 06:57:5839.1802828.185838.38ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 06:56:5336.6913936.157225.36ML1.7Akdeniz - İskenderun Körfezi - [06.31 km] İskenderun (Hatay)
2025-09-07 06:47:3739.2647228.101948.71ML1.6Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 06:43:5439.2019428.191677.0ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 06:42:2037.3858337.087229.16ML1.0Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
2025-09-07 06:30:3039.2508328.05256.14ML1.8Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 06:22:1239.2405628.143337.0ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 05:59:2738.0397237.6505611.59ML2.0Doğanşehir (Malatya)
2025-09-07 05:59:0439.2008328.25755.04ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 05:49:1836.9072228.771946.99ML1.2Köyceğiz (Muğla)
2025-09-07 05:30:3239.1855628.175834.84ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 05:29:2738.9913941.216.99ML1.7Merkez (Muş)
2025-09-07 05:25:1039.2122228.159447.0ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 05:14:3439.2411128.1580611.85ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 05:05:4639.2080628.192227.0ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 04:53:0939.1986128.170564.85ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 04:52:1539.2061128.174174.93ML1.7Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 04:43:5939.1986128.202227.76ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 04:41:0839.1897228.207786.01ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 04:38:0938.0688937.5558315.28ML2.1Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-09-07 04:37:2439.24528.074447.0ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 04:37:1040.4141.5955610.17ML1.4Tortum (Erzurum)
2025-09-07 03:55:5639.1727828.143065.56ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 03:49:0739.2072228.095837.0ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 03:43:5139.207528.265.0ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 03:21:5939.1702828.168616.65ML0.9Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 03:13:1739.1830628.193334.24ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 03:07:0239.2005628.238617.01ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 03:00:5738.242538.475287.0ML1.4Battalgazi (Malatya)
2025-09-07 02:59:1539.2669427.751946.58ML2.1Soma (Manisa)
2025-09-07 02:51:1639.1502828.249726.7ML1.1Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 02:17:2939.2228.127787.0ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 02:11:0140.8183325.6544410.34ML2.2Ege Denizi
2025-09-07 02:04:5939.1638928.258336.1ML2.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 02:00:4039.0852828.171677.12ML1.0Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 01:02:1934.6380633.2497250.03MW3.9Akdeniz
2025-09-07 01:00:5439.2083328.229445.36ML1.5Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 00:56:1539.2072228.106117.0ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 00:46:4739.2005628.157226.07ML1.9Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 00:40:0539.2352828.060287.01ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 00:38:5839.2372228.078.35ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 00:30:0039.1636128.096116.93ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 00:27:1439.2294428.136676.97ML1.4Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 00:12:0039.237528.073336.95ML1.2Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 00:06:4539.1402828.198897.02ML1.7Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 00:04:2339.2383328.107787.6ML2.1Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 00:03:2439.1922228.160287.13ML1.3Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-07 00:01:46 39.12167 28.14861 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
