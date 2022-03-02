Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika deprem duyuruları: Deprem mi oldu, nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler neler? - Deprem haberleri
ABONE OL

Son dakika deprem duyuruları: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler neler?

Dün akşam Antalya'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından arka arkaya kaydedilen artçı depremler, 2 Mart Çarşamba günü meydana gelen son depremlerin araştırılmasına neden oldu. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaşayan vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listelerini araştırıyor.

Son dakika deprem duyuruları: Deprem mi oldu, nerede? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler neler? - Deprem haberleri

Dün akşam saatlerinde Antalya Kemer'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler listeleri araştırmaları gündeme oturdu. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. İşte 2 Mart 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD SON DEPREMLER - 2 MART

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre AFAD tarafından kaydedilen son deprem Adana - Aladağ'da 02/03/2022 - 10:07:49 meydana 2.0 büyüklüğündeki deprem oldu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 2 MART

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.02 11:06:13 38.9148 40.8523 8.6 -.- 1.4 -.- YENIDAL-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2022.03.02 10:07:49 37.3440 35.3203 9.2 -.- 1.9 -.- NUHLU-KARAISALI (ADANA) İlksel
2022.03.02 09:39:57 35.5762 27.5147 5.0 -.- 3.5 3.5 AKDENIZ İlksel
2022.03.02 09:32:29 38.3195 39.1108 36.7 -.- 1.0 -.- AKKENT-DOGANYOL (MALATYA) İlksel
2022.03.02 08:57:07 37.0352 28.3518 5.0 -.- 1.3 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.02 08:56:00 37.0292 28.3798 5.0 -.- 1.7 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.02 08:53:02 37.0687 28.3595 4.8 -.- 0.9 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.02 06:45:42 36.6785 33.6098 27.5 -.- 1.9 -.- CUKURBAG-MUT (MERSIN) İlksel
2022.03.02 06:28:10 35.8737 28.6982 10.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.02 05:40:12 39.6750 28.5427 6.7 -.- 3.4 3.1 UMURLAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.03.02 05:12:14 41.5395 32.3955 10.9 -.- 2.5 -.- MEKECLER-(BARTIN) İlksel
2022.03.02 04:52:08 37.7655 27.2365 5.0 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.02 04:17:27 40.7312 27.4795 19.2 -.- 2.0 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.03.02 02:34:51 39.9855 24.1643 20.6 -.- 3.0 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.03.02 01:31:41 38.3388 38.7850 5.0 -.- 1.9 -.- CANAKCI-KALE (MALATYA) İlksel
2022.03.02 00:34:07 35.9788 24.3547 13.0 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Maske zorunluluğu kalkacak mı? Maske takma zorunluluğu bitti mi? Bakan Koca açıklıyor: Maske yasağı bitecek mi?
GÜNDEM Maske zorunluluğu için flaş açıklama!
Uyuşturucu kullanıyor diye eve almayan eşini kürekle dövdü - En son haberler
GÜNDEM Eve almayan eşini kürekle dövdü
Üçüncü cemre düştü mü? 2022 Üçüncü cemre ne zaman düşecek? 2022 cemre düşme tarihleri
GÜNDEM Üçüncü cemre ne zaman düşecek?
'Zeytin' adlı köpek İETT otobüsünde yolculuk yaptı
GÜNDEM Taksim turu yaptı
Isınmak isterken akıma kapılan Fidan hayatını kaybetti
GÜNDEM 12 yaşındaki Fidan'dan acı haber!
MSB: Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan 2 DEAŞ'lı yakalandı
GÜNDEM MSB duyurdu! 2 DEAŞ'lı yakalandı
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den açıklamalar
GÜNDEM Akşener: Kendimi suçlu hissediyor ve utanıyorum
AÖL ne zaman başlıyor? 2022 AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL online sınav ekranı
GÜNDEM AÖL online sınav giriş ekranı
Kadınlar günü ne zaman? 2022 8 Mart Kadınlar Gününün önemi nedir?
GÜNDEM Kadınlar günü ne zaman?
Atıklardan kütüphane kurdular
GÜNDEM Ortaokula atıklardan kütüphane

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.