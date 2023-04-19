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Ölüme davetiye çıkarmışlar! Deprem felaketinde bir iddianame daha hazırlandı

Depremin vurduğu Şanlıurfa'da 24 kişinin hayatını kaybettiği bir binanın müteahhidi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda standartlara aykırı olarak betonun içerisinde çakıl ve kırma taşlar olduğu vurgulandı. Ayrıca hazırlanan projeye de uyulmadığı belirtildi

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AA
  • Son dakika: Deprem felaketinde bir iddianame daha hazırlandı!

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Şanlıurfa'da yıkılarak 24 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı apartmanın müteahhidi hakkında iddianame hazırlandı.
  • Son dakika: Deprem felaketinde bir iddianame daha hazırlandı!

    AA'da yer alan habere göre Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, apartmanın enkazında yapılan incelemeye ilişkin raporlar ve tutanaklar ile tanık beyanları, sanık ifadeleri ile bilirkişi raporları yer aldı.
  • Son dakika: Deprem felaketinde bir iddianame daha hazırlandı!

    KAROT ÖRNEĞİNDEN KIRMA TAŞLAR ÇIKTI

    İddianamede, keşif işlemleri ve alınan numunelerin incelenmesi sonrasında bilirkişi heyetlerince yapılan tespitlerde binada olması gerekenden daha büyük kum, çakıl ve kırma taşların bulunduğunun görüldüğüne işaret edilerek, şu bilgiler paylaşıldı:
  • Son dakika: Deprem felaketinde bir iddianame daha hazırlandı!

    "Söz konusu yapı için en büyük tane çapının standartları belirlenmiştir. Gözlemler ve ölçümlerde enkaz alanındaki beton içerisinde yer alan kum, çakıl ve kırma taşlarının standartlardan büyük olduğu tespit edilmiştir. Statik betonarme projede öngörülen BS14 sınıfını sağlamadığı ve düşük kalitede olduğu belirlenmiştir. Donatı örnekleri deneyleri sonucunda bazı numunelerin de dayanım standardı oranının altında kaldığı belirlenmiştir. Yapının temelinin projeye uygun yapılmadığı anlaşılmıştır. Bilirkişi raporundaki tespitler ışığında, binanın projeye uygun yapılmadığı hususunda sanığın kusurlu bulunduğu anlaşılmıştır."
  • Son dakika: Deprem felaketinde bir iddianame daha hazırlandı!

    KUSURLAR TEK TEK SIRALANDI

    Binanın beton sınıfının projede ve yönetmelikte belirtilenin altında olduğu belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

    "Binada kullanılan donatıların çekme testleri sonucunda yönetmelikte belirtilen kalite ve standartları sağlamadığı anlaşılmıştır. Binanın temelinde kullanılan demirlerin birbirlerine bağ hatlarıyla bağlama işleminin projeye uygun yapılmaması, betonda kullanılan agregaların standardına uygun olmaması gibi kusurların binanın yıkılmasına doğrudan etki edecek kusurlar olduğu sonucuna varılmıştır. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması ve ülkemizde meydana gelen birçok ölümlü deprem felaketi olmasına rağmen binanın mevzuatta yer alan hükümlere açıkça aykırı inşa edildiği tespit edilmiştir. Şüphelinin bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabulü gerekmektedir."
  • Son dakika: Deprem felaketinde bir iddianame daha hazırlandı!

    Müteahhit C.K'nin binayı standartlar ve yasalara uygun inşa ettiğini ve yapımda herhangi bir kusurunun bulunmadığını öne sürdüğü ifadesinin yer aldığı iddianamede, sanığın savunmasının bilimsel olarak aksinin ispatlandığı bildirildi.
  • Son dakika: Deprem felaketinde bir iddianame daha hazırlandı!
  • Son dakika: Deprem felaketinde bir iddianame daha hazırlandı!

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