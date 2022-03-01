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Haberler Gündem Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler neler?
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AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 1 Mart 2022

Coğrafi olarak fay hatları üzerinde konumlanan Türkiye'de meydana gelen son depremler ve güncel deprem haberleri her zaman en çok araştırılan konuların başında geliyor. Azerbaycan'da meydana gelen depremin ardından son depremler listeleri merak ediliyor.

Son dakika deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler neler?

Azerbaycan Qax'ta meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler listeleri araştırılmaya başladı. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, meydana gelen tüm depremleri güncel olarak resmi internet siteleri üzerinden duyuruyor. Azerbaycan'ın sınırında bulunan Iğdır'da da hissedilen depremin ardından 1 Mart Salı son depremler listeleri merak konusu oldu.

AFAD SON DEPREMLER - 1 MART

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre AFAD tarafından kaydedilen son deprem Bulgaristan, Burgas'ta 01/03/2022 - 14:17:39'de meydana gelen 1.2 büyüklüğündeki deprem.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ - 1 MART

..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.03.01 14:02:06 39.1210 41.9333 7.4 -.- 2.2 -.- KOYUNAGILI-BULANIK (MUS) İlksel
2022.03.01 13:50:31 39.8492 33.2247 27.7 -.- 1.3 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel
2022.03.01 12:54:58 35.8573 29.6315 62.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2022.03.01 12:46:02 39.0187 29.7903 5.0 -.- 2.5 -.- SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) REVIZE01 (2022.03.01 12:46:02)
2022.03.01 12:13:40 37.8218 29.2538 28.2 -.- 1.1 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2022.03.01 11:57:34 36.6392 36.3228 19.6 -.- 1.7 -.- KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2022.03.01 11:11:37 36.4247 27.1492 6.8 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.03.01 11:11:27 39.2863 40.7487 9.4 -.- 1.7 -.- KARLICA-KARLIOVA (BINGOL) İlksel
2022.03.01 10:57:03 37.5010 38.0395 10.8 -.- 1.5 -.- YENIKOY-BESNI (ADIYAMAN) İlksel
2022.03.01 09:38:24 41.1078 39.9850 26.2 -.- 2.2 -.- TRABZON ACIKLARI (KARADENIZ) İlksel
2022.03.01 08:18:52 39.6597 35.4033 5.8 -.- 1.6 -.- KARACALAR-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel
2022.03.01 08:15:04 39.6000 35.4770 5.0 -.- 3.3 3.0 KARAELLI-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel
2022.03.01 07:12:05 38.1070 27.2058 2.8 -.- 1.9 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2022.03.01 05:29:35 37.1097 28.5910 17.1 -.- 1.6 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.01 05:24:55 38.4152 38.5665 5.4 -.- 2.5 -.- SISMAN-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2022.03.01 04:09:13 37.9358 26.9765 6.5 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.03.01 03:39:06 40.7287 31.5165 15.9 -.- 1.7 -.- YUMRUKAYA-(BOLU) İlksel
2022.03.01 03:30:32 40.6485 27.7897 13.8 -.- 1.9 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2022.03.01 03:02:07 39.9805 24.1682 25.2 -.- 3.7 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.03.01 02:23:57 35.0893 26.7903 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.01 02:01:28 39.2987 41.4427 13.0 -.- 1.4 -.- YARLISU-VARTO (MUS) İlksel
2022.03.01 01:49:18 37.0680 28.5785 12.3 -.- 2.4 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.03.01 01:33:05 35.0058 26.6633 31.0 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.01 01:11:05 40.7345 31.5392 22.6 -.- 1.4 -.- KARAKOY-(BOLU) İlksel
2022.03.01 01:05:46 37.0880 28.3838 16.5 -.- 1.4 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2022.03.01 01:04:54 39.5752 41.1442 28.3 -.- 1.5 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.03.01 01:02:21 39.6398 41.0308 27.8 -.- 1.3 -.- YUKARICAT-CAT (ERZURUM) İlksel
2022.03.01 00:59:51 40.2072 33.4238 7.9 -.- 2.7 -.- HACIKOY-KALECIK (ANKARA) İlksel
2022.03.01 00:50:30 39.6142 40.9260 15.6 -.- 1.2 -.- YARMAK-CAT (ERZURUM) İlksel
2022.03.01 00:44:22 39.5800 41.1637 13.1 -.- 1.6 -.- TURNAGOL-TEKMAN (ERZURUM) İlksel
2022.03.01 00:41:53 40.5953 36.8377 4.9 -.- 0.9 -.- SARIYAZI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2022.03.01 00:36:28 39.0863 27.8435 10.1 -.- 3.1 3.0 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2022.03.01 00:24:20 36.9383 27.8243 1.4 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.03.01 00:03:50 36.9500 27.8213 10.4 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

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