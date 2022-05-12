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Haberler Gündem Son dakika deprem mi oldu, nerede? 12 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası
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Deprem mi oldu? 12 Mayıs AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Sarsıntı hisseden vatandaşlar Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? Sorularına yanıt arıyorlar. İşte 12 Mayıs AFAD-Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haritası...

Son dakika deprem mi oldu, nerede? 12 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler haritası

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini anlık olarak paylaşıyor. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel 12 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi haberimizde....

12 MAYIS 2022 AFAD SON DEPREMLER

12 MAYIS 2022 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.05.12 08:45:52 38.4195 30.3533 1.3 -.- 1.8 -.- KARGIN-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.05.12 08:37:54 40.8473 31.6493 3.7 -.- 1.6 -.- CUKUROREN-(BOLU) İlksel
2022.05.12 07:26:15 39.4995 28.4193 5.3 -.- 1.2 -.- KURSU-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2022.05.12 07:07:13 40.7132 25.7597 8.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.05.12 06:21:49 39.5320 28.3802 7.2 -.- 3.0 2.9 SEBILLER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2022.05.12 06:19:07 38.5043 39.2978 4.9 -.- 2.3 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2022.05.12 05:53:10 37.1447 35.8798 23.1 -.- 1.4 -.- KARAKAYALI-CEYHAN (ADANA) İlksel
2022.05.12 05:37:06 38.9952 26.7105 9.8 -.- 1.7 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.12 04:53:32 40.3567 27.1052 5.2 -.- 1.4 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2022.05.12 04:08:25 37.9068 27.1093 5.4 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.05.12 03:42:41 37.3928 38.6123 7.0 -.- 2.2 -.- YALINTAS-BOZOVA (SANLIURFA) İlksel
2022.05.12 03:32:46 37.8877 29.4035 12.8 -.- 1.2 -.- BELEVI-CAL (DENIZLI) İlksel
2022.05.12 01:02:34 38.6765 39.8920 5.0 -.- 2.6 -.- SEYDILI-PALU (ELAZIG) İlksel
2022.05.12 00:19:42 37.3968 29.1627 14.3 -.- 1.5 -.- NIKFER-TAVAS (DENIZLI) İlksel

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