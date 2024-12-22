Muğla'da deprem! 22 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Edinilen son dakika bilgisine göre Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, saat 22.09'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de aktif fay hatları nedeniyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Muğla'da yaşanan deprem, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde" sorularını beraberinde getirdi. İşte 22 Aralık 2024 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.. Yaşanan son depremleri Kandilli ve AFAD son dakika olarak kendi sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Yayınlanan son depremler listesiyle, depremin büyüklüğü, merkez üssü, saati ve derinliği gibi bilgiler açıklık kazanıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 22 Aralık Pazar Kandilli ve AFAD son dakika meydana gelen depremler…
MUĞLA'DA DEPREM!
Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, saat 22.09'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
EGE DENİZİ'NDE DEPREM!
Ege Denizi'nde 2.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 03.29'da olan sarsıntı Datça'dan hissedildi ve yerin 24 kilometre altında oldu.
AKDENİZ'DE DEPREM!
Akdeniz'de 2.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Antalya Kumluca'dan hissedilen sarsıntı saat 04.19'da ve yerin 30 kilometre altında gerçekleşti.