Son depremler listesi 21 Eylül Pazar: AFAD ve Kandilli verileri ile en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?
Türkiye'nin dört bir yanında gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin sitelerine ekleniyor. Bu sebeple yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini kontrol ediyor. AFAD verilerine göre, Kütahya gece yarısı deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 21 Eylül 2025 son depremler listesi...
KÜTAHYA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.16'da Kütahya'nın Simav ilçesinde deprem meydana geldi.
4,2 büyüklüğündeki deprem, 9,49 kilometre derinlikte kaydedildi.
21 EYLÜL 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;
2025-09-21 02:16:22 39.24111 28.97917 7.06 MW 4.2 Simav (Kütahya)
EN SON NEREDE DEPREM OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.