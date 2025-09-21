Deprem kuşağında yer alan ülkemizde her gün küçük büyük birçok deprem yaşanıyor. Hissettikleri depremlerin büyüklüğü, saati, merkez üssü ve derinliği gibi detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar ‘’Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. AFAD verilerine göre, bugün en şiddetli sarsıntı Kütahya’da meydana geldi. İşte, 21 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi sorgulama ekranı…