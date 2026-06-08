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        Haberler Bilgi Gündem Son dakika depremler: Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? AFAD - Kandilli 8 Haziran son depremler listesi

        Son dakika depremler: 8 Haziran biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son dakika deprem gelişmeleri 8 Haziran 2026 Pazartesi günü gündemdeki yerini koruyor. Gün içerisinde farklı bölgelerde hissedilen sarsıntıların ardından birçok kişi "Az önce deprem mi oldu, nerede oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre son depremlerin büyüklüğü, merkez üssü ve derinlik bilgileri yakından takip ediliyor. İşte 8 Haziran Pazartesi gününe ait son deprem verileri ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 08:01 Güncelleme:
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        Türkiye’de yaşanan son dakika deprem gelişmeleri 8 Haziran Pazartesi günü de milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Hissedilen sarsıntılar sonrası gözler yeniden AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin yayımladığı anlık deprem listelerine çevrildi. Vatandaşlar yaşadıkları bölgelerde deprem olup olmadığını öğrenmek isterken, meydana gelen depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği de merak konusu oldu. Güncel son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

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        8 HAZİRAN EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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