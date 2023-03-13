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Haberler Gündem Güncel Son dakika: Depremzedelere getirilen çadırları çaldı!
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Gaziantep'te çadır çalan şüpheli tutuklandı

Deprem bölgesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Gaziantep'te depremzedelere getirilen 8 çadır ile çeşitli malzemeleri çalan bir zanlı kıskıvrak yakalandı

Son dakika: Depremzedelere getirilen çadırları çaldı!
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AA

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelere getirilen çadır ve halıyı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA'da yer alan habere göre Antalya Büyükşehir Belediyesine ait Belpinar Mahallesi'ndeki deprem koordinasyon merkezindeki çalışanlar, M.K'nin (45) merkezdeki 8 çadır, 16 çadır demir aparatı ve 10 metre kare halıyı izinsiz aracına koyduğunu fark etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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