SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Mustafa Destici
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Son dakika: Destici'den 'göç dalgası' uyarısı

Son dakika haberi... Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Balıkesir'de konuştu. Destici, İdlib'de yaşanan sürece değindi, yaşanabilecek göç dalgasına dikkat çekti. Destici, "Türkiye, sayıları milyonları aşacak yeni göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Türkiye'nin, uluslararası kuruluşlarla bir an önce görüşerek, İdlib'le Türkiye arasında güvenlikli cepler oluşturulmasını teklif etmesi gerekiyor" dedi

05.09.2018 - 18:56 | Güncelleme: DHA

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Türkiye, sayıları milyonları aşacak yeni göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Türkiye'nin, uluslararası kuruluşlarla bir an önce görüşerek, İdlib'le Türkiye arasında güvenlikli cepler oluşturulmasını teklif etmesi gerekiyor" dedi. 

BBP Genel Başkanı Destici, Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Balıkesir Üniversitesi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi'ne katıldı. Daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret eden Destici, basın toplantısı düzenledi. Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, İl Başkanı Cemil Aydoğan, parti yönetici ve üyelerinin katıldığı toplantıda Destici, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını gündeme getirdi. BBP'nin mağdur olan tüm kesimlerin yanında olduğunu kaydeden Destici, kendisinin de emeklilikte yaşa takılan mağdurlardan olduğunu belirtti. Emekliliği hak ettikten sonra 3 yıl beklediğini kaydeden Destici, şöyle konuştu:

"İnsanlar işe başlarken kendilerine devlet demiş ki 'Sen şu kadar sene çalışacaksın, şu kadar prim gün sayısı kadar çalışacaksın. Onun sonunda şu yaşta emekli olacaksın'. Bu şartlarda işe başlamış. Ama gel gör ki daha sonra aradan zaman geçtikten sonra demiş ki 'Ben kuralları değiştiriyorum. Sen emeklilikteki yaş gününü tamamlasan bile dolayısıyla yaşın gelmişse bile 5 sene varsa 5 sene, 10 sene varsa 10 sene bekleyeceksin' demiş ve tek taraflı olarak kanuni düzenleme yapmış. Ben de emeklilikte yaşa takılanlardan bir tanesiyim. Emekli olmak için 3 sene bekledim, emekliliği hak ettikten sonra. Dolayısı ile bunun zorluğunu biliyorum. Bu konunun mutlaka ama mutlaka emekliliği hakketmiş vatandaşlarımızın lehine bir çözüme kavuşturulmasını arzu ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin devletimizin bütçesini göz önünde tutarak, onu da zarar sokmadan düzenlenmesi, hak kayıplarının oluşmaması ve haklarının iade edilmesi taraftarıyız. Bu konuda Meclis'e gelecek düzenlemeleri de inceledikten sonra kendi fikir ve düşüncelerimizi de paylaşacağız. Ama bizim oyumuz emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde olacaktır. Bunu da açık ve net bir şekilde söylüyorum."

'TÜRK BİRLİĞİNİ KURMAK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'ye, Avrupa Birliği'nden (AB) hayır gelmeyeceğini kaydeden Destici, "Hep birlikte olursak 300 milyonluk Türk dünyası bir araya gelir ve Türk birliğini kurabilirsek artık bize Avrupa Birliği'nden hayır gelmeyeceğini en başından beri söylüyoruz. Bir hayal tüneli olduğunu söylüyoruz. Şu anda zaten bizim AB üyeliğimiz, üyeliği iddiası çokta gerçekçi gibi durmuyor. Çünkü AB, 80 milyonluk bir Türkiye ve arkasında 300 milyonluk Türk dünyasının olduğu bir Türkiye´yi, 2 milyara yakın nüfusu olan İslam dünyasının temsilcisi, lokomotif ülke konumundaki Türkiye´yi AB´ye almıyor. Çünkü aldığı anda Türkiye oradaki söz sahibi ülkelerin başında gelecek. Dolayısıyla ben sadece bu sebebin bile almamaları için kendileri için bir kriter olduğunu düşünüyorum. Artık orada boşuna beklememeli ve biz kendi Türk birliğimizi mutlaka ama mutlaka kurup, Türk dünyasındaki bu problemleri çözmek zorundayız" dedi. 

'BBP YEREL SEÇİMLERE KENDİ ADI VE AMBLEMİYLE KATILACAK'

2019 yılında yapılacak yerel seçimlere de değinen BBP Lideri Destici, seçim hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Balıkesir'e İl Divan Toplantısı'nda yerel seçim konusunu görüşmek için geldiklerini dile getiren Destici, şunları söyledi:

"Büyük Birlik Partisi´nin önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. İnşallah BBP olarak önümüzdeki yerel seçimlere Balıkesir ve diğer illerimizde kendi adımız ve kendi amblemi ile katılacağız. Biz cumhur ittifakının sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik bir ittifak olmadığını, devletin bekasını, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek yapıldığını, dolayısıyla devletin üzerinde ülkeye ve millete yönelik tehditler ortadayken elbette ki bu ittifakın süreceğini, bu ittifakın sürdürülmesi konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyduk. Ama onun şekli nasıl olur, ne zaman konuşulur bütün bunlarla ilgili şu anda atılmış, konuşulmuş somut bir adım yok. Hem AK Parti´den hem MHP´den hem de bizden bu yönde resmi olmasa bile bir gönül ittifakı şeklinde bunun gerçekleşmesi yönünde olumlu açıklamalar gelmektedir. Bu da Türkiye ve Türk milletinin hayrına olacaktır, diye düşünüyorum. Ama biz şu anada BBP olarak bütün bunları kenara bırakarak, bütün il ve ilçelerimizde yerel seçimlerin yapılacağı her noktada kendi adaylarımızla katılacakmış gibi hazırlanıyoruz. Bu hazırlıklarımızı da birkaç ay içinde tamamlayarak ondan sonrada adaylarımızla birlikte sahaya da inmiş olacağız."

'GÖÇ DALGASINA KARŞI GÜVENLİKLİ CEPLER OLUŞTURMALIYIZ'

Suriye'deki gelişmelere değinen BBP Lideri Destici, olası göç dalgasına ilişkin şöyle konuştu: 

"Türkiye sayıları milyonları aşacak yeni bir göç dalgasıyla da karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla da buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Türkiye'nin Uluslararası kuruluşlarla da bir an önce görüşerek, İdlib'le Türkiye arasında güvenlikli cepler oluşturulmasını teklif etmesi, bunun sağlanması ve o mültecilerin o göç dalgasının mutlaka ama mutlaka Türkiye sınırlarının içerisine geçmeden orada durdurulmalı. Güvenli bölgelerde artık onların yaşayacakları geçici alanlar oluşturulmalı. Çünkü Türkiye'nin artık 3,5- 4 milyonluk yeni bir göç dalgasını kaldıracak hali ve vaziyeti yoktur. Elbette ki sahip çıkacağız, elbette ki onları ateşin altında bırakmayacağız. Ama akıllı davranacağız, stratejik davranacağız. Kendi ülkelerinin içerisinde güvenlikli cepler oluşturarak orada durduracağız ki en azından hem savaşın daha büyümesinin önüne geçeceğiz hem de yarın savaş bittiğinde geri dönüşlerinin de çok kolay olmasını sağlayacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X