        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Dev derbinin VAR hakemi belli oldu! - Galatasaray Haberleri

        Dev derbinin VAR hakemi belli oldu!

        Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray - Beşiktaş derbisini VAR hakemi Ali Şansalan oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 11:59 Güncelleme: 04.10.2025 - 12:13
        Dev derbinin VAR hakemi belli oldu!
        Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün saat 20.00'de Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park'ta karşılaşacak.

        Bu mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Çağdaş Altay ise maçın 4. hakemi olacak.

        Derbide VAR'da Ali Şansalan, AVAR'da ise Mehmet Salih Mazlum ile Eren Özyemişcioğlu görev yapacak.

