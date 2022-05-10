Babacan: YÖK'ü kapatacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Son dakika: DEVA lideri Babacan: YÖK'ü kapatacağız
ABONE OL

DEVA lideri Babacan: YÖK'ü kapatacağız

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, yükseköğretimde aşırı merkeziyetçiliğe son vereceklerini ve bunun ilk adımı olarak Yükseköğretim Kurulu'nu (YÖK) kapatacaklarını söyledi.

Son dakika: DEVA lideri Babacan: YÖK'ü kapatacağız
Babacan: YÖK'ü kapatacağız
0:00 / 0:00
AA

Babacan, bir otelde düzenlenen toplantıda partisinin "Yükseköğretim Eylem Planı"nı açıkladı.

Ali Babacan, şu ana kadar aralarında tarım ve afet başlıklarının yer aldığı 6 eylem planı açıkladıklarını belirterek, Yükseköğretim Eylem Planı ile üniversite sistemine çok köklü yenilikler getirmeye hazırlandıklarını ifade etti.

Üniversiteleri özgürleştireceklerini, akademik özgürlükleri sonuna kadar genişleten ve eleştirel düşüncenin önünü açan bir yaklaşımla hareket edeceklerini vurgulayan Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yükseköğretimde aşırı merkeziyetçiliğe son vereceğiz. Bunun da ilk adımı olarak YÖK'ü kapatacağız. Bu, sadece DEVA Partisi'nin iddiası değil, altılı masada hep beraber imza altına aldığımız parlamenter sistem anayasa değişikliği maddelerinin içinde yer alan bir husustur.

Cumhurbaşkanının üniversitelere kafasına estiği gibi rektör atamasını engelleyeceğiz. Bu sorunu kökünden çözeceğiz. 'Bunun siyasi görüşü nedir, bu bize yakın mıdır?' Böyle bir şey yok. Rektör seçimlerini, mütevelli heyetlerine bırakacağız. Ayrıca rektörleri de performans denetimine tabi tutacağız."

Bilimin üzerindeki baskıyı kıracaklarını öne süren Babacan, "Son yıllarda üniversite kapılarında kolluğun cübbeleri ezdiği, kapılara kelepçe vurulduğu çirkin görüntülerle karşılaştık. Başta Boğaziçi ve Ankara üniversiteleri olmak üzere tüm köklü eğitim kurumlarımız çok yıprandı. Boğaziçi Üniversitesi, Türkiye'nin gözbebeği kurumlarından birisi. Devletin işi üniversiteyle, öğrenciyle, akademisyenle kavga etmek değildir." dedi.

Babacan, akademisyenlerin ifade özgürlüğünün ve siyaset yapmalarının önündeki engelleri kaldıracaklarını, AR-GE teşviklerine ulaşmalarını kolaylaştıracaklarını anlattı.

Yükseköğretim ile kalkınma hedefleri arasındaki kopukluğun giderilmesini, ülke açısından stratejik bir mesele olarak ele aldıklarını ifade eden Babacan, eğitim alanında yapacakları atılımın, Türkiye'yi orta gelir tuzağından çıkarmak için elzem olduğunu vurguladı.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ KRİTERLERİ

Üniversiteye giriş sınav sistemini değiştireceklerini, esnek ve stressiz hale getireceklerini vurgulayan Babacan, bu sistemde "çoklu sınav, açık uçlu sorular, öğretmen notu, yetenek ve öğrenci başarısı" gibi kriterlerin belirleyici olacağını aktardı. Babacan, üniversite sınavlarını yılda birkaç defa yaparak, sınav stresini azaltacaklarını kaydetti.

Devlet yurtlarının sayısını artıracaklarını, bağış yolu ve yatırım bütçesiyle üniversite içinde yurt yapılmasını kolaylaştıracaklarını aktaran Babacan, yeni üniversite modelinin en temel hedefinin genç işsizliğiyle mücadele etmek olacağını dile getirdi.

Babacan, eylül ayında 3-18 yaş arası çocukları ilgilendiren kapsamlı bir eylem planı hazırlayacaklarını bildirdi.

Toplantıda daha sonra, DEVA Partisi Eğitim Politikaları Başkanı Mustafa Ergen, Yükseköğretim Eylem Planı'nı anlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi idari personeli kazada öldü
GÜNDEM Üniversite personelinden acı haber!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa vurgusu
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa vurgusu
Son dakika: İzmir'de korkunç suçlama! Bakıcısı itince başını zemine çarpıp öldü
GÜNDEM Korkunç suçlama! Bakıcısı itince başını zemine çarpıp ...
Mart 2022 işgücü istatistikleri
GÜNDEM Mart 2022 işgücü istatistikleri
THY'den Hırvatistan uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme
GÜNDEM THY'den Hırvatistan uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme
Son dakika: Su faturası nedeniyle kiracısını öldürdü!
GÜNDEM Su faturası nedeniyle kiracısını öldürdü!
Son dakika: İstanbul'da husumet kavgası! Tokat yiyince silahla vurdu!
GÜNDEM Tokat yiyince tetiğe bastı!
Bekçi alımı başvuruları için son tarih ne zaman, sınav ne zaman yapılacak? Bekçilik alımı için başvuru şartları!
GÜNDEM Bekçi alımı başvuruları için son tarih
Yeni pasaport ne zaman, hangi tarihte verilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli pasaport açıklaması geldi!
GÜNDEM Yeni pasaport ne zaman verilecek?
Son dakika haberleri: Bakan Süleyman Soylu yeni e-sürücü belgesi ve yeni e-pasaportu tanıttı
GÜNDEM İşte yeni sürücü belgesi ve pasaport

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.