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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk TV'de Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlıyor...

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Türkiye'nin şu anda ihtiyacı olan daha ileri yaşamada en az 2 haftalık kapanma. Tam kapanma demiyorum. Nerede hata yaptık diye bakarsak, uzun hatalar listesi var. Pek çok ülke pandemiyi nasıl yönetti? Sağlıkla ilgili gereken tedbirleri aldılar. Kapanma dönemindeki ekonomik ihtiyacı doğrudan karşıladılar. Merkez Bankalarına bastırdıkları paralarla vatandaşlarına destek verdiler. Pandemi öncesinde Türkiye'nin ekonomisi ancak yüzdre 1 büyüdü. Derin bir kriz içerisindeydi. Pandemi önçesinde Merkez Bankası'nın rezervleri eritilmeye başlamıştı. 2019'un başında. Yedek akçeler sıfırlanmıştı. Hazine'nin borcu 2 yılda TL bazında ikiye katlanmıştı. Ülkenin Merkez Bankası'nın rezervleri sıfırlanmış eksiye düşmüştü.

Sağlıkla ilgili gerekli kapanma tedbirlerini Türkiye alamadı. Hala tereddütte. Süreci ağır yaşıyoruz. Dünyada dördüncü sırada vaka oranında, nüfus oranında birinci sırada. Her gün boing türü uçak düşse bu kadar can kaybı olur. Dolayısıyla sıkıntı çok büyük. İlk vaka 10 Mart'ta açıklandı. 17 Mart'ta bizim tavsiyelerimiz vardı. Verilere güven olmadığı için geçmişe doğru baktığımızda ölçmek çok zor. Açıklananlara itibar ve güven yok.

Dünyadaki aşı ile gelişmeleri yakından takip edin, bilim insanları sağlam networkle gelişmeleri iyi takip etsin dedik. Kamu mutlaka sivil toplum ve meslek örgütleriyle beraber çalışsın, özel sektörle beraber çalışsın dedik, bu da yapılmadı. Verileri zamanında şeffaf bir şekilde toplumla paylaşın dedik. Durumu olduğundan iyi göstermeye çalışarak yönetmeye çalışacaklarını biliyorduk; çünkü huylu huyunda vazgeçmiyor.

Ekonomi tarafında küresel bir kriz getireceği belliydi. Bütün o mekanizmaların içinde olun, herkesle konuşun dedik. Diyelim ki ABD Merkez Bankası 3 trilyon dolar para bastı. Bu büyük merkez bankaları 14 ülkeyle karşılıklı swap anlaşmaları yaptı. Birçok ülke kendini sigorta etmiş durumda oldu. Türkiye'nin talepte bulunduğunu ve taleplerin karşılanmadığını biliyoruz. Bu durum Türkiye'nin yeterince kaynak bulamamasını beraberinde getirdi. Türkiye para basmayı denedi. Rezervler ciddi şekilde azaldığı için basılan para kur krizini tetikledi.

İlki 2018 Ağustos ikincisi 2020'de kur krizi yaşandı. Merkez Bankası hemen frene bastı. Merkez Bankası ne kadar çok döviz varsa o kadar çok para basar. Rezerviniz eksi ise para basmanın ağır bedeli olur. Dünyadaki mekanizmaların içinde olun, faydalanın demiştik. Swap hatlarından yararlanan ülkeler dengeli dış politika izleyen ülkeler. Türkiye'nin dış politikası yok, dış ilişkiler seti var. Dışarıda düşman gösterip iç siyasete bakmak. Türkiye itibarlı, güvenirli bir ülke olsaydı bu hatlara mutlaka girer kendini sigorta ettirmiş olurdu.

Bu salgından ilk etkilenecek küçük esnaftır, turizm sektörüdür. Onlara destek mekanizmaları uygulayın dedik. Doğrudan ve kredi desteği. Doğrudan destek bütçe gerektiriyor. Bütçeden verilemedi ancak krediler verildi. Esnafa 5 milyar TL verildi. Bütçe önceden bozularak gelmişti. Pandemiden önce bütçe bozulmuştu. Pandeminin yükünü kaldıracak bir bütçe kalmamıştı. İşletmeler kapanınca vergi gelirleri olumsuz etkilenir. Böyle durumlarda Merkez Bankası katkıları vardır. Tam 40 milyarlık yedek akçe bir günde sıfırlandı. Türkiye'nin kötü günler için biriktirdiği ne varsa hepsi sıfırlanıp, eksiye geçmişti.

Küçük işletme ve esnafın vergi ve sigorta yükümlülüklerini pandemi bitene kadar erteleyin, banka kredilerini öteleyin, elektrik, doğalgaz, su giderlerini öteleyin dedik. Bu kolay bir operasyondur. Kaynak iki türlüdür biri bütçeden harcarsınız, diğeri kredi kullanırsınız. Kira desteğini yüz esnafa sorduysam ancak bir esnaf kredi alabildiğini söyledi. Pandeminin hem sağlık hem ekonomi tarafında ciddi sorunlar yaşadık.

Artık bu pandemi, Covid-19 aşısı olan bir hastalık. Türkiye bunu tedarikte zorluk çekiyor. Kabaca Türkiye'nin yüzde 60-70'inin aşılanması lazım. Şu ana kadar kadar 23-24 mertebesi, ihtiyacın yüzde 12-13'ü karşılanmış. Gerçekten aşı adil dağıtılıyor mu? O da önemli mesele.

Aşının rakamlarına bakacak olursak, daha önce açıklanan tedarik rakamları ile fiili tedarik arasında büyük uçurum var. Bu konuda hükümet şeffaf değil. Niye aşı gelmedi niye olmadı buralarda bilgi yok. Bu iş biraz da ekonomik güç meselesi. İlk önce Türkiye'de vaka sayısı az açıklanıyordu. Tabipler Birliği vaka sayısı fazla diyordu. Aşı konusunda Türkiye'den kötü ülkeler var ama Türkiye'den çok daha iyi çok sayıda ülke var. Türkiye'nin hak ettiği tablo bu değil. İster kapanma, ister aşı bütün bu tedbirler sonucunda vaka sayısına bakacağız.

Dış politika önemli. Aynı zamanda ekonominin de doğru yönetilmesi gerekir. Doğru adımlar atacaksınız, yetkin kadronuz olacak, kural bazlı, şeffaf olacaksınız. İtibarlı ve güvenilir ülke hem dış ilişkilerinde hem de içeride bunu ortaya koyar. Bunu demokrasinin işlemesinden, temel haklardan ayırmak mümkün değil. Türkiye şu alanda iyi gidiyor demek çok zor. Bu da ülkedeki hem yönetim sisteminin, hem de ülkeyi yöneten zihniyetin sonuçları. Sadece sistem değil aynı zamanda zihniyet sorunu var. Bu zihniyetin güçler ayrılığı, hukuk sistemine inanması lazım. Aksi halde kural dinlemez oluyorsunuz. Dışarıdan bakanlar Türkiye'yi saldırgan bir rejim olarak görüyor. Hani 'kavga çıksa da kollarımı sıvayıp bulaşsam' diye.

Zihniyet taraf olmak. Bir tarafı tutacaksınız öbür tarafla kavga edeceksiniz. Bitaraf olan bertaraf olur sözünü sayın Erdoğan çok tekrar etti. Birçok ülkeyle ilişkiler bozuldu. Mısır Dışişleri Bakanı 'Biz Türkiye ile ilişkilerimize bakarız ama önce bizim isteklerimizi yerine getirmeli' dedi. Düştüğünüz duruma bakın. Kavgadan prim yapan bir zihniyet şu anda Türkiye'yi yönetiyor.

Sanayideki artış geçen seninin aynı dönemini bu seneyi mukayese ettiğiniz zaman.Geçen sene çok daha sert bir kapanma dönemi yaşadık. Geçen sene ile kıyasladığınızda tabii ki artış olacak. Özellikle yeni yatırım konusunda Türkiye'de çok ciddi çekince var. Hukuk olmayınca, güven olmayınca. Hatta kendi yatırımcınız başka ülkelere yatırım yapıyor. Biz bu tabloya çok üzülüyoruz. Sanatçılar çok büyük zarar gördü. Günlük kazanıp günlük harcayanlar çok büyük zarar gördü. Bütün bu sektörler ayrı ayrı ele alınıp destek mekanizmaları çoktan oluşturulabilirdi.

Bakan ortadan kayboldu ertesi gün piyasalar düzeldi, faizde düşüş, kurda düşüş oldu. Boş koltuk bile ülkeye kazandırdı. Merkez Bankası Başkanı'nın bir gece görevden alınması, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması Türkiye'ye 531 milya TL'ye mal oldu. Özel sektörle kamunun borcuna bakıyoruz. Döviz cinsinden borç sıçradı mı? Bir gece atılan yanlış imzanın sonucu. Bu kadar çabuk bozulabiliyorsa. Hazine ve Maliye Bakanı'nın boş koltuğu bile piyasaya yarıyorsa demek ki kural bazlı çalışmaya başladığında çok hızlı değişir. Türkiye'nin her şeye rağmen çok büyük potansiyeli var. Bugün bankalarda kiralık kasa bulmak zor. Vatandaşlarımız bodrum kata inip kiralık kasaya yatırıyorlar. Üst kata vezneye gitmiyorlar. Kiralık kasadaki değerler eksi birden vezneye yatsa ülke nefes alır. Vatandaşlarımızın yastık altında ve yurt dışında tuttuğu çok ciddi kaynaklar var. Öz sermaye ve kredi alma gücünü birleştirirseniz Türkiye'nin kaynak sorunu olmaz.

Kişiler önemli ama kişilerin ne söylediği ve ortaya koyduğu önemli. Çözüme öncelikle özgürlüklerden başlamak zorundayız. DEVA Partisi olarak işe özgürlüklerden başladık. Sorununu açıkça konuşamayan ülke, çözüme başlayamaz dedik. Odaların, meslek örgütlerinin kahir ekseriyeti konuşamıyor. Konuşunca başlarına kötü şeyler geleceğinden korkuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı gençlerle olan sohbetlerde 'işsizlik sorunu ciddi problem değil, koalifikasyonu olan gençler iş buluyor' dedi. Daha sonra rakamlar açıklandı işsizlik zirve yaptı. Gençler artık aile kuramıyorlar. Geçen Batman'ın Kozluk ilçesinde genç bir arkadaşımız geldi. Biz sizin döneminizde 20 bin liraya evleniyorduk, şimdi 200 bin liraya evlenemiyoruz dedi. Maaş sıfırlandı ya da reel olarak geriye düştü. Bu yıl memur emeklilerinin aldığı zam yüzde 3. Fiilen çalışan memurlar için zam yüzde 3. Daha önce emeklilerimiz 6 ay biriktirdiği parayla yurt dışı seyahate gidiyordu, 1 yıllık maaşla otomobil alınıyordu. Şimdi bunların hepsi hayal. Sayın Cumhurbaşkanı sorun yok diyor. Nasıl çözülecek? Öncelikle zemin temel sağlam olacak. Bu işin zemininde hukuk, özgürlük, insan hakları, demokrasi var.

Kore'de demokrasi fena değil. Geçen Kore Başbakanı'nın metin yazarıyla ilgili küçük hata büyük skandal oldu. Çin'de evet demokrasi yok ama hukuk var, öngörülebilirlik var. Hukuk meselesi çok çok önemli. Hukuk olmadan olmaz. Tabii ki yanına insan hakları, özgürlükleri koyacaksınız. O zaman sürdürülebilir ve kapsayıcı oluyor. Bizim dönemimizde Türkiye'nin iyileşme trendi vardı. Her yıl bir önceki yıldan daha iyi olacak şekilde götürdük biz bu işi. Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardan 132 milyar dolara çıktı. Bu sadece ekonomik program değil AB sürecinde yürümesi vardı. Öngörülebilirliğin ekonomik değerini de görmüş olduk.

Biz 100 taahhüdün 40-50'sini yapmıştık. AB standartlarına ulaşabilecek ülke gözüyle bakılıyordu Türkiye'ye. Ne zaman AB süreci tavsadı, ekonomide yanlış insanlar hakim olmaya başladı. Türkiye aşağı doğru kaymaya başladı. Zirveye ulaşmışız sonra sürekli patinajla aşağı doğru kayıyoruz. Bunu düzeltmek için kapsamlı yaklaşım gerekiyor. Uluslararası ilişkilerin gerçek dış politika haline gelmesi, düşmanların azalması dostların çoğalması. Atalar keskin sirke küpüne zarar demiş. Türkiye şimdi esen, gürleyen, saldırgan bir rejim görüntüsü var dışarıdan bakıldığında. Yanlış dış ilişkiler seti bile ülkenin önünü kapatmaya yeter...

2015 Ağustos'ta görevden ayrıldım. Bugünkü tabloyu 6 yıl önce görevden ayrılmış bakana bağlanabilir mi? Türkiye'nin ekonomisi 2002 yılında toplam 240 milyar dolar dörde katlamış. Büyüyen, yatırım yapan ülkenin dış borcu artar. Bundan doğal bir şey yok. Büyümek için öz sermayeniz olacak, bunun iki üç katı kadar borçlanabilirsiniz. Daha sonra ihracat yoluyla ödeyeceksiniz. Bizim dönemimizde aynı zamanda doğrudan uluslararası yatırımlar arttı. Bizden önceki 10 yılın toplamı 10 milyar biz işbaşına gelince birkaç sene sonra 20 milyara çıktı. Türkiye herşeyi ile büyüdü. Önemli olan borcun milli gelire oranıdır.

Sıkıntılı dönemde projeyi de borcunu da devralıyor devlet. Bütün otoyolları, köprüleri devlet alıyor, benim diyor ve borcunu üstlenmiş oluyor. O projelerle ilgili en önemli sorun şu; yarışmayla verilemedi, yeterince rekabet oluşmadı. İhaleler açık, şeffaf yapılamadı ve dolayısıyla projeler çok pahalıya maloldu. Bu yıl bunların garanti ödemesi var. Ekonomi zayıflayınca, uçaklar az inip kalkıyor, köprülerden geçiş az. Projeler zamanında yarışmayla verilseydi, ihaleler şeffaf olsaydı. Çok daha ucuza yapılabilirdi.