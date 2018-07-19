Sözcü Aksoy, Bakanlık'ta basın mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantısında soruları yanıtladı.
Türkiye ile ABD arasında oluşturulan çalışma grubunun ilk toplantısının 13 Temmuz'da Ankara'da yapıldığını hatırlatan Aksoy, başta FETÖ elebaşının iadesi olmak üzere FETÖ ile mücadele, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın davası, iki ülke arasında adli iş birliği ve Türkiye'de tutuklu bulunan ABD vatandaşları konularında görüş teatisinde bulunulduğunu kaydetti.
Sözcü Aksoy, "Toplantıda özellikle FETÖ konusunda artık Amerika'nın bizi oyalamaması gerektiğinin altını çizdik." ifadesini kullandı.
"SALDIRILAR, ASTANA VE CENEVRE'DE YÜTÜRÜLEN ÇALIŞMALARI BALTALIYOR"
Aksoy, Suriye'de rejimin Dera ve Kuneytra gerginliği azaltma bölgesini hedef alan saldırılarında çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiğini ve yüz binlerce insanın da yerlerinden olduğunu belirterek "Bu saldırıları şiddetle kınıyoruz ve lanetliyoruz. Bu saldırılar sahada şiddetin azaltılması ve krize siyasi çözüm bulunması yönünde Astana ve Cenevre'de yürütülen çalışmaları baltalıyor." dedi.
Rejimin sorunu askeri yöntemlerle çözmeye çalıştığını kaydeden Aksoy, "Ancak bu yolla ülkede meşru bir hakimiyet kurulamaz. Doğu Guta'da, Kuzey Humus'ta ve şimdi de Suriye'nin güney batısında yaşanan bu senaryonun İdlib'de tekrar etmesini asla istemiyoruz." şeklinde konuştu.
Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'le 14 Temmuz'da yaptığı görüşmede rejimin İdlib'i hedef alması halinde bunun Astana mutabakatının ihlali anlamına gelebileceği uyarısında bulunduğunu hatırlattı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altı çizilerek, "Biz ABD ile güvene dayalı ilişkiler tesis etmek istiyoruz. Türkiye ile ABD arasında yapılan toplantıda, FETÖ konusunda ABD'nin artık oyalamaması gerektiğinin altını çizdik." ifadelerine yer verildi.
Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "Münbiç yol haritasının planlama ve uygulama safhası devam ediyor. Münbiç'te devriye güzergahında PYD'nin çekildiği teyit edildi.
"Rahip Brunson davasında ortada hukuki bir süreç var ve devam ediyor"
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Trump'ın Türkiye ziyaretine ilişkin, "Baştan itibaren bu konuda çalışmalar var ancak henüz kesinleşmiş bir tarih yok" dedi.
Aksoy, "Soçi toplantısının 30-31 Temmuz'da yapılması öngörülüyor" dedi.
Hami Aksoy, "F-35 konusunda bir sıkıntı yok. Pilotlarımız şuanda eğitim alıyorlar" dedi.
Aksoy: "Farklı ülkelerden 100den fazla FETÖcüyü Türkiyeye getirdik"
Erdoğan ve Putin'in rejimin İdlib'e yönelmesine dair telefon görüşmesine ilişkin, "Sahada şiddetin azaltılması Astana'da yürütülen çalışmaları baltalıyor. Bu senaryonun İdlib'te tekrar etmesini istemiyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avusturya boyundan büyük işlere kalktı. Avusturya popülist akımlara kapılmamalı" dedi.
"Irkçılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artış göstermesinden kaygı duyuyoruz"
"NSU davası bizim beklentilerimizi hiçbir şekilde karşılamadı. Takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.
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