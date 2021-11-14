DHA

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaklaşık 100 bin Ahıska Türkünün, 14 Kasım 1944 tarihinde öz yurtları olan Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden Sovyetler Birliği'nin uzak yerlerine sürgün edildiği belirtilerek, "Bugün, dünyanın 9 farklı ülkesine yayılmış ve sayıları 500 bine ulaşan Ahıska Türkleri, yaşadıkları acıları, milli bilinç ve birlik olmanın önemini hiçbir zaman unutmamışlardır. Yıllar boyunca çetin şartlar altında yaşasalar da Ahıska Türkleri kimliklerini korumuştur, kültürel miraslarını yeni nesillere aktarmıştır."

"Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahıska Türklerinin anavatanlarına geri dönüş sürecini yakından takip etmeye ve soydaşlarımıza gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz. Çetin şartlar altında kadın, yaşlı, çocuk ayrımı gözetilmeden sürgüne gönderilen Ahıska Türkü kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz. Ahıska Türklerinin anavatanlarından sürgün edilmesinin 77'nci yıldönümünde, hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.