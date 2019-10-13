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HaberlerGündemSON DAKİKA HABERİ! Dışişleri'nden Avrupa'ya 'PKK' uyarısı! - Haberler

Dışişleri'nden Avrupa'ya 'PKK' uyarısı!

AA

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerinden, terör örgütü PKK'nın şiddet içeren eylemlerine karşı alınan tedbirleri artırmalarını istedi. Açıklamada, terör örgütü PKK'nın eylemlerine karşılık, yurt dışındaki diplomatik temsilcilikler, vatandaşlar, personel ve Türk çıkarlarının can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla azami hassasiyetin gösterilmesinin beklendiği belirtildi

terör örgütü pkk

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa ülkelerinden, terör örgütü PKK'nın şiddet içeren eylemlerine karşı alınan tedbirleri artırmalarının istendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla terör örgütü PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinde artış gözlemlendiği belirtildi. Açıklamada, "PKK'nın eylemlerine karşılık, yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin ve Türk çıkarlarının can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilgili ülkelerden alınan tedbirlerin artırılmasını ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz" ifadesi yer aldı.

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