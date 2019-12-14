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HaberlerGündemSON DAKİKA DİYARBAKIR ANNELERİ! Annelerden evlatlara: "Teslim olun!" "Asker seni bana getirir!"

Annelerden evlatlara: "Teslim olun!" çağrısı! "Asker seni bana getirir!"

Hacire Akar ve Hatice Ceylan gibi dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen Diyarbakır anneleri, oturma eylemini sürdürdükleri çadırdan yaptıkları çağrıyla evlatlarının güvenlik güçlerine teslim olmalarını istedi. Anne Mevlide Üçdağ, "Hatice Ceylan'ın oğlu annesini televizyonda gördü ve ondan etkilenerek döndü, ailesine kavuştu. Oğlum eğer beni izliyorsan ne olursun onlardan ayrılıp gel, teslim ol. Güvenlik güçleri seni bana getirir" dedi

Diyarbakır anneleri
AA

Hacire Akar ve Hatice Ceylan gibi uğruna oturma eylemi yaptıkları evlatlarına kavuşmak isteyen Diyarbakır anneleri, çocuklarına güvenlik güçlerine "teslim olun" çağrısında bulundu.

HATİCE CEYLAN, CAFER'E KAVUŞTU

Anne Hacire Akar'ın ardından Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden gelerek 8 Ekim'de oturma eylemine başlayan Hatice Ceylan'ın da 10 Aralık'ta 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e kavuşması, yüreği evlat hasretiyle yanan ve bekleyişini sürdüren annelere moral oldu.

103 GÜNÜ GERİDE BIRAKTILAR

AA'da yer alan habere göre HDP il binası önünde 103 gündür sıcak, soğuk, yağmur ve çamura rağmen oturma eylemini sürdüren aileler, Hacire ve Hatice anne gibi evlatlarıyla sıcak yuvalarında buluşmak, onları bağrına basmak için çağrı yaptı.

"OĞLUM GEL, TESLİM OL"

Oğlu Ramazan için oturma eylemi yapan anne Mevlide Üçdağ, soğuk havaya rağmen eylemi sürdürdüklerini söyledi. "Hatice Ceylan'ın oğlu annesini televizyonda gördü ve ondan etkilenerek döndü, ailesine kavuştu. Oğlum eğer beni izliyorsan ne olursun onlardan ayrılıp gel, teslim ol. Güvenlik güçleri seni bana getirir" diyen Üçdağ, oğluna kavuştuğu gün çok mutlu olacağını belirtti.

"CAFER GELDİ, DEVLET BİR ŞEY YAPMADI"

Üçdağ, oğluna hasret kaldığını dile getirerek şöyle konuştu: "Oğlum sen gelene kadar buradan kalkmayacağım. O iyi bir yol değil. Sen Kur'an okumuş insansın. Onlardan ayrıl, güvenlik güçlerimiz güçlüdür, seni kurtarır. Sürekli gözüm yolda, kulağım telefonda. Bana bir telefonla ulaş. Bak Cafer geldi, devletimiz bir şey yapmadı. Ailesiyle çok mutlu. Sen de gel. Bizi mutlu et."

"AZAT SEN DE ANNENİN YANINA GEL"

Remziye Akkoyun da Kürtçe yaptığı açıklamada oğlu Azat'a seslendi. "Bak Cafer geldi, Azat sen de gel, sen de kaç. Çadırda seni bekliyorum. Sen de gel, devlete teslim ol. Halimi görüyorsun, sen gelene kadar buradan ayrılmayacağım. İnşallah sen de Cafer gibi gelirsin. Azat sen de annenin yanına gel" ifadelerini kullanan Akkoyun, evladına kavuşmak istediğini belirtti.

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