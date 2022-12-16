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Son dakika haberi Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: 8 yaralı

Diyarbakır'da Mardin yolu üzerinde, polis servis aracına düzenlenen bombalı saldırıda 8 polis yaralandı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır" dedi

Son dakika: Diyarbakır'da polis servis aracına bombalı saldırı: Yaralılar var - HABERLER
AA

Diyarbakır'da çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında meydana gelen patlamada 8 polis memuru yaralandı.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

AA'nın haberine göre; Diyarbakır Mardin kara yolu Yeşil Vadi Mahallesi Canlı Hayvan Borsası mevkisinde çevik kuvvet polislerini taşıyan servis aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi.

Fotoğraf: İHA
Fotoğraf: İHA

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan 8 polis memuru 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

BAKAN SOYLU: 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Diyarbakır'da göreve giden polis aracımız geçerken 05.10'da park halindeki araçta patlama meydana gelmiştir.

Tedbiren polis arkadaşlarımız hastaneye götürülmüşler ve ayakta tetkikleri yapılmıştır. Olayın faili olduğu değerlendirilen iki kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

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